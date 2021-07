Pide Cruz Pérez Cuellar un alto a la persecución a agricultores

El actual senador y alcalde electo de ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General de la República, para que cese la persecución en contra de los agricultores de la región centro-sur del estado de Chihuahua, y destacó que en este momento debe prevalecer el diálogo, la unidad y la reconciliación.

Lo anterior, luego de darse a conocer, por parte de familiares, la detención de Andrés Valles Valles, uno de los líderes del movimiento en defensa del agua. El operativo habría estado a cargo de agentes de la Guardia Nacional.

“Es tiempo de una reconciliación nacional, el tema afortunadamente se ha ido resolviendo poco a poco; el conflicto en sí ya terminó y me parece que ya debemos superarlo y buscar las alternativas para que esto no vuelva a suceder en el futuro”, expresó el legislador de la bancada de Morena en el Senado, quien se dijo partidario del diálogo en este asunto donde se involucra un tema muy sensible para nuestros agricultores, el agua.

Es cierto que las condiciones climáticas actuales benefician sobremanera a los productores de la región, y aunque no resuelven del todo el problema del agua, atempera los ánimos, lo cual debe ser aprovechado no para perseguir a los manifestantes sino para reactivar las mesas de diálogo y llegar juntos a una solución, propuso.

“En su momento solicitamos la destitución de la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, porque fracasó en su intento por llegar a un acuerdo con los agricultores afectados, porque incentivó la discordia, pero sobretodo porque no se respetaron los acuerdos ya pactados. Y ahora, que ya no está Blanca Jiménez lo que impera es sentarse nuevamente a la mesa, platicar el asunto y evitar las estridencias”, apuntó Pérez Cuéllar.

Finalmente, comentó el morenista que la detención de Andrés Valles, ex dirigente del Módulo 4 de Usuarios de Riego, no va a remediar el problema, al contrario, ahora lo más pertinente es que una vez terminada la calentura del momento que impulsaron las manifestaciones haya nuevamente entendimiento, porque la afectación al sector agrícola de la zona es grave y lo que se requiere es una salida que impida en el futuro otro problema parecido que, se sabe bien, tiene efectos internacionales.

