El 56% de los chihuahuenses se sienten inseguros

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) junio 2021 de INEGI, de marzo a junio la percepción de inseguridad en la capital del estado aumentó 7.3 por ciento, es decir, el 56 por ciento de los chihuahuenses no están seguros.

• En el mismo periodo, Ciudad Juárez mostró una disminución del 12.1% en percepción de inseguridad.

La Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para junio de 2021 arrojó que el 56% de la población de 18 años y más se siente insegura en la ciudad de Chihuahua, 7.3% más que en marzo del presente; mientras que en Ciudad Juárez la percepción de inseguridad disminuyó en 12.1% ya que pasó de 80.5% a 68.5% de marzo a junio de 2021.

Según la encuesta publicada recientemente, son las mujeres quienes se sienten más inseguras en las ciudades de análisis: en Chihuahua fue del 66.4%, en tanto que el 79.1% de las mujeres en Ciudad Juárez comentaron sentirse inseguras; mientras que el 42.1% y el 56.4% de los hombres en Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente, mencionó sentirse inseguro.

Pese a estas cifras, la percepción de inseguridad en la capital del estado va a la baja desde el 2019 incluso por debajo de la media nacional que marca el 66.6%.

Los cajeros automáticos son los espacios en donde mayormente siente inseguridad la población de la ciudad de Chihuahua de acuerdo con el 59.7% de las personas encuestadas, 9% menos que al trimestre anterior; seguido por la carretera con un 49%, en la calle con un 45.1%, luego el parque recreativo y el banco con 44.5%.

En el caso de Ciudad Juárez, la sensación de inseguridad en los cajeros automáticos ha permanecido como la más alta con un 72.5%, cifra 14.2% menos que el trimestre anterior, seguido del transporte público con un 70.8%, así como en las calles con un 64.3%.

En cuanto a las expectativas sobre la inseguridad en la ciudad de Chihuahua, el 39.8% de las personas encuestadas consideró que la delincuencia seguirá igual de mal, además que el 18.7% mencionó que empeorará. Esta cifra representa una disminución del 7% respecto al trimestre pasado que fue de 25.7%. Por su parte, el 51.9% de la población de Ciudad Juárez considera que la delincuencia seguirá igual de mal y el 22.5% piensa que empeorará, lo cual representa un incremento en las expectativas negativas respecto al trimestre pasado que fue de (20.7%.

En el tema de desconfianza hacia las autoridades según los resultados en la capital del estado, fue la Guardia Nacional la que presentó un incremento pasando de 22.9% en marzo de 2021 a 23.6% en junio de 2021; en el resto de las autoridades la percepción de desconfianza disminuyó en este último trimestre, exceptuando a la Policía Municipal Preventiva que se mantuvo igual en marzo y junio con un 34.3%. La Policía Estatal pasó de 35.7% a 35.2%, el Ejército pasó de 25.1% a 19%, mientras que la desconfianza en la Marina disminuyó de 15.9% a 10.6% respecto a las encuestas realizadas en marzo 2021 y junio 2021. En el caso de la ciudad fronteriza, todas las autoridades experimentaron una disminución en la desconfianza, a excepción de la Policía Estatal que pasó de 61.1% de desconfianza en el primer trimestre de 2021 a 61.3% en el segundo trimestre de 2021; la Guardia Nacional experimentó el mayor decremento en la desconfianza al pasar de 45.8% a 34.5% en el último trimestre, seguido de Policía Preventiva Municipal al pasar de 66.3% a 56.8% en el último trimestre, así como el Ejército que fue de 36.4% a 29.4% y la Marina que pasó de 21.9% a 19.5%.

A pesar de la disminución en la desconfianza en las autoridades locales, este sentir entre los habitantes es alto ya que 3 de cada 10 personas en la ciudad de Chihuahua no confían en sus policías estatales y municipales, mientras que, en Ciudad Juárez, aproximadamente 6 de cada 10 personas no confían en las mismas autoridades.

