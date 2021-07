Rechaza AMLO que Corral tenga escoltas al finalizar su mandato con cargo al pueblo

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señaló que el erario público no debe costear escoltas a funcionarios por cuatro o seis años después de finalizar su gobierno como pretende el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado.

El primer mandatario señaló en su conocida rueda de prensa mañanera que, la Secretaría de Gobernación (Segob), tiene mecanismos para proteger no solo exfuncionarios sino, a todos los ciudadanos que se sientan en peligro.

“No me corresponde a mí decir si debe aprobarse o no esa iniciativa. Es un asunto que tiene que ver con el Estado, pero, desde luego no debe de utilizarse el presupuesto con esos propósitos personales”, dijo Amlo.

