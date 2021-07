¡Se relanzan los mejores jugadores del año en FIFA 21!

ESPN

Éstos son los mejores jugadores en el Ultimate Team del FIFA21.

El día de hoy EA Sports lanzó al equipo número 1 del relanzamiento de “Los Mejores De”, evento que reúne a los mejores jugadores en Ultimate Team a lo largo de FIFA 21, los cuales estarán disponibles en sobres durante 13 días más.

Dentro de este primer equipo encontramos a:

Cristiano Ronaldo (TOTY)

Virgil Van Dijk (TOTY)

Kevin De Bruyne (TOTY)

Messi (TOTGS)

Sterling (FUT Birthday)

Ansu Fati (Future Stars)

Mané (Freeze)

Bruno Fernandes (Headliner)

Sancho (What if)

Mbappé (Rule Breaker)

Vardy (Fut Birthday)

Kante (What If)

Reyna (Future Star)

Griezman (TIF)

Cartas como las de CR7, Mbappé y Messi al día de hoy son de las más deseadas del juego y con la nueva opción de previsualización de packs, habrá más oportunidades de obtenerlos en sobres.

Debido a la salida de este evento, podremos encontrar a las cartas seleccionadas en un precio significativamente menor al que tenían, por ejemplo Cristiano Ronaldo TOTY, quien, en tal sólo días bajó su precio a la mitad de 3 millones a 1 millón y medio.

De cara al estreno de FIFA 22 el primero de octubre, y al igual que en otros años, la racha final de FIFA 21 estará ofreciendo promociones de cartas, eventos y packs, para mantener nuestro interés en la versión del juego que está próxima a finalizar, por lo que, si estabas esperando a probar las mejores cartas del juego, durante los próximos meses tendrás mayor posibilidad de hacerlo.

