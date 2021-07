Requisitos para viajar a Estados Unidos desde México en avión

La Razón

Por: OTILIA CARVAJAL

El gobierno de EU aclaró que el ingreso al país no está condicionado por un tipo de vacuna específica, es posible viajar con cualquiera de las vacunas aplicadas en México.

Estados Unidos mantiene las restricciones para el cruce terrestre en su frontera con México debido a la contingencia sanitaria, por lo que solamente se permiten viajes esenciales hasta la última actualización de julio de 2021.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) piden a los viajeros una prueba PCR negativa para poder ingresar a Estados Unidos por avión.

Requisitos de la prueba COVID para viajar a Estados Unidos

Prueba PCR negativa máximo tres días antes del vuelo

Se aceptan pruebas de antígenos

Copia en papel o electrónica del resultado

En caso de haber padecido COVID-19 en los tres meses anteriores, los pasajeros mexicanos deben presentar un documento avalado por un profesional de la salud que indique que están recuperados de la enfermedad.

Vacunas COVID aceptadas en Estados Unidos

El CDC recomienda no viajar al extranjero si no se tiene la vacuna contra COVID-19, sin embargo no es un requisito obligatorio para ingresar al país, por lo que deben seguir las mismas recomendaciones como uso de cubrebocas en lugares cerrados y evitar aglomeraciones.

De acuerdo con los lineamientos, los viajeros que ingresen a Estados Unidos, sin importar que tengan el esquema de vacunación completo, deberán presentar una prueba negativa.

El gobierno de Estados Unidos aclaró que el ingreso al país no está condicionado por un tipo de vacuna específica, por lo que es posible viajar con cualquiera de las vacunas aplicadas en México.

Pfizer

Sinovac

CanSino

Sputnik-V

Johnson & Johnson

AstraZeneca

Cuestionario COVID del aeropuerto

Para viajar en avión desde México, los pasajeros deben llenar un cuestionario COVID en la página Vuela Seguro https://www.vuelaseguro.com/login

Los datos que requieres son:

Número de vuelo

Hora de salida

Fecha del vuelo

Ciudad de origen

Ciudad de destino

Cuestionario sobre síntomas de COVID-19

Comentarios