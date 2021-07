Montaner y María José, los cómplices que no podrían faltar a la boda de Belinda

El sitio español Showbizz Daily reveló que el venezolano encabeza la lista de asistentes a la fiesta, pues además de ser gran amigo de la pareja desde que trabajaron juntos en el programa La Voz, fue él quien ayudó a Nodal a elegir el anillo de compromiso y le ha dado uno que otro consejo de ‘padre a hijo’.

María José y Belinda. (Instagram/La Voz México)

María José también podría estar en la lista de invitados. La cantante fue testigo de cómo surgió el romance de Beli y Nodal y fue su cómplice durante meses, pues, aunque se dio cuenta de que entre ellos había algo más que una amistad, prefirió guardar el secreto.

Nodal había dicho hace unos meses que, de casarse con Belinda, a su boda no podrían faltar los integrantes del grupo Los Plebes del Rancho. “Yo me quiero casar ya, pero no sé si salga vivo de este año. No sé si lleguen primero los ovnis o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos, los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”, dijo.