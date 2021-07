Entre protestas reciben a AMLO en Guerrero; cierran eventos por veda electoral

La Razón

Por: SERGIO RAMÍREZ

Entre protestas de campesinos, deportistas y médicos de Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a Chilapa de Álvarez para llevar a cabo una reunión de trabajo del programa Bienestar, el cual fue cerrado al público por la veda electoral impuesta por el INE debido a la consulta popular del 1 de agosto.

Sin previo aviso de la Presidencia de la República, los eventos que estaban programados a las 13:30 en este municipio, y a las 16 horas en Chilpancingo donde se inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional, fueron bloqueados en la transmisión de la página oficial del gobierno y redes sociales.

Por la mañana, el primer mandatario no tenía conocimiento de que el INE había impuesto veda electoral por el proceso de consulta popular sobre el enjuiciamiento o no a los expresidentes del país, en la que está prohibido difundir acciones de gobierno y obra pública.

No sabía yo eso (…) No, y es la primera vez que sé que no se puede, que no se podría; si no, lo hubiese yo suspendido. Pero tengo que hacer las reuniones cerradas porque lo que vamos es a un plan integral de bienestar para Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México