“Ya estoy en casa”: Dina Stars fue liberada tras detención durante transmisión en vivo

Luego de que la youtuber cubana Dina Stars fuera detenida mientras hacia una transmisión en vivo, la también actriz reapareció en su cuenta oficial de Instagram anunciando que había sido liberada.

En una transmisión de menos de dos minutos, Dina Stars reveló cómo fue tratada por las autoridades de Cuba, en donde se han vivido intensas protestas en los últimos días. Además, explicó cuál fue la razón por la que agentes de seguridad la detuvieron.

“Estoy aquí porque me debo a ustedes, ustedes son lo mejor de la vida. Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir que es por promover lo de las campañas de manifestación, pero no me trataron mal, caballero. No me torturaron como están diciendo por ahí, no me maltrataron. Me trataron bien, se los juro, saben que yo estoy del lado de la verdad… Ya estoy en casa, estoy bien”,