Sterling alza la voz en la Euro

Cuando Guardiola colocaba a Raheem Sterling como titular en la final de Champions, no eran pocos los gestos de extrañeza. El extremo había pasado en un año de protagonista a actor secundario en el City y no se esperaba que fuera a tener un papel preferencial en semejante escenario. Lo tuvo, pero naufragó, como el conjunto citizen, que vio cómo su primera Orejona volaba a Londres, a la vitrina del Chelsea. Poco después, su nombre era carne de rumor. Primero era puesto en venta. Después aparecía como moneda de cambio en una operación titánica por Harry Kane.

Decisivo como antaño, Sterling ha sido, para muchos, el mejor jugador de Inglaterra en la Eurocopa. En el Daily Mail, por ejemplo, le etiquetan como el Player of the Tournament de los Three Lions. “La forma de Sterling no fue la mejor la pasada temporada. Fue titular de manera sorprendente en la final de la Champions, la cual perdió con el City, y eso desató el debate acerca de su titularidad con la selección. Ha sido una buena elección la de Southgate la de apoyarle. Ha marcado goles cruciales”, explica el medio.

Croacia, República Checa y Alemania sufrieron su puntería, Ucrania no pudo contenerle en cuartos y contra Dinamarca, si bien es cierto que de manera más que dudosa, decidió el pase a la final forzando el penalti que Kane, tras fallar inicialmente, convertiría en el 2-1 definitivo. Al igual que en la final de Champions, los críticos se frotaban las manos al verle formar parte del once titular de Inglaterra, lugar que parecía destinado para Jadon Sancho, pero el rendimiento del 7 del City ha sido la mejor de las reivindicaciones. Además, la propia UEFA refrenda lo deslizado, puesto que le ha colocado en el mejor equipo del torneo, donde comparte delantera con Lukaku y Chiesa.

Nueva situación para el verano

La partida ha cambiado, aunque las piezas sean las mismas. Cuando se produzca esa conversación de la que se hacía eco la prensa británica entre nuestro protagonista y el conjunto citizen, el que estará sentado a la mesa será el Sterling de la 2019-20, el de los 31 goles y 10 asistencias a lo largo del curso, y no el de la 2020-21, el que caminó con grilletes durante la temporada (aunque le dio para acabar con 14 tantos y 12 pases definitivos).

Estadística avanzada de Sterling.

Su contrato termina en 2023 y su valor de mercado es de 90 millones, según Transfermarkt. Condiciones que podrían convertirle en una manera de sufragar operaciones de mayor calado en el Etihad: ¿Kane? ¿Haaland? El jugador, por su parte, ha hablado sobre el campo, aunque cuando lo ha hecho fuera de él, nunca ha negado palabras amables al Real Madrid, el posible postor que aparece en su horizonte. “Cuando ves la camiseta blanca ya sabes exactamente lo que representa el club, es enorme. Aunque tengo que decir que tengo un gran contrato con el City y tengo que respetarlo. Pero es un club fantástico”, dijo a AS en la víspera de la eliminatoria entre los de Zidane y los de Guardiola en la Champions de 2020. Veremos qué ocurre a medida que el verano avance y el pulso entre Mbappé y el PSG siga en pausa. Pero tras la Euro, queda claro que Sterling se ha desencadenado justo a tiempo.

