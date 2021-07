Falsean los datos de Sembrando Vida

La Crónica de hoy

por Daniel Blancas Madrigal

Por medio de denuncias ante la SFP y la CNDH, así como de audios y testimonios, Crónica revela el falseo de información de uno de los programas emblemáticos de la 4T, en el estado de Tlaxcala.

-Hay diseños de cultivo que yo no agregué al sistema -se escucha el reclamo de una técnica social de Sembrando Vida en Tlaxcala.

-Ya están capturando otros muchachos -responde quien, se sabrá después, es Mario Hernández Gutiérrez, con cargo de facilitador en la entidad.

-¿Qué están capturando, si nosotros tenemos la información? -le recrimina ella.

-Es orden desde México -ataja él.

-Me podría decir, ¿quién dio la orden de alterar la información?…

El audio se grabó el pasado 17 de mayo. Fue compartido a Crónica y se convirtió en hebra para conocer una nueva irregularidad en el programa: la falsificación de datos.

“En esos días se había dado la orden a nivel central de hacer un corte de caja, para conocer a detalle los avances de Sembrando Vida a nivel nacional, como el número de beneficiarios y árboles plantados. Parece que se los iban a presentar al presidente López Obrador. Por eso los coordinadores tenían prisa”, describe a este diario Isaías, quien trabajó como técnico.

-¿Y qué pasó entonces?

-Supimos que en varias regiones estaban reportando datos que no correspondían a la realidad. Los jefes indicaban qué poner, y era lo que se vaciaba en el sistema.

Sembrando Vida, uno de los proyectos emblemáticos de la 4T, tiene el objetivo de recuperar el campo mediante agricultura orgánica y reforestación. Con un presupuesto anual de casi 29 mil millones de pesos, otorga un jornal de 5 mil pesos mensuales a más de 420 mil campesinos dedicados a plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas.

Aunque comenzó a operarse en regiones costeras, paulatinamente se extendió a otros territorios: en Tlaxcala arrancó a mediados de 2020, con un presupuesto mayor a 25 millones de pesos. Conforme a las hoy discutidas cifras oficiales, en el estado se beneficia a 5 mil sembradores, quienes han reforestado hasta ahora 1 millón 500 mil plantas en 12 mil 500 hectáreas de siembra.

Apenas el 20 de junio la Secretaría del Bienestar anunció ahí una reforestación adicional de casi 6 millones de árboles, como parte de una Segunda Jornada Nacional de Siembra.

Sin embargo, los logros gubernamentales se han ensombrecido por denuncias sobre el maquillaje de estadísticas…

Los encargados de registrar la información son los llamados técnicos sociales y productivos, quienes brindan asesoría a sembradores durante todo el proceso. Al inicio de los trabajos usaban un sistema tecnológico denominado “Núcleo Pro”, el cual presentó problemas técnicos y con el tiempo fue sustituido por la plataforma CAD, vigente desde el 19 de abril.

En ésta se asientan datos como el nombre del beneficiario, CURP y otros sobre su identidad, además de los relacionados con el número y tipo de plantas.

Cada técnico se encarga de dar seguimiento a 8 Centros de Aprendizaje Campesino (CAC´s) conformados -cada uno- por 25 personas, y es el único facultado para anotar los pormenores de esos grupos. Para ello, utiliza su correo electrónico personal como nombre de usuario y, desde la sede central en la Ciudad de México, se le proporciona una contraseña, la cual sólo conoce él o ella, así como facilitadores y coordinadores.

Para seguir el rastro del mal uso de contraseñas e insumos adulterados, Crónica buscó a la protagonista del audio referido aquí de manera previa. La encontró con ayuda de un facilitador del programa y de un auxiliar incorporado a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Su testimonio, corroboró este reportero, se ha traducido en quejas o denuncias formales ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“El 17 de mayo de 2021 el Ingeniero José de Jesús Rafael de la Peña Bernal (Coordinador Estatal de Sembrando Vida), según sus propias palabras, autorizó se hiciera uso de mi cuenta y contraseña personal para acceder a la plataforma, en donde recabó los datos de los sujetos de derecho de los que estoy asignada, para alterarlos e ingresar información no fidedigna. No sé exactamente desde cuándo están ingresando a mi plataforma personal para hacer modificaciones”, se lee en la queja presentada en la CNDH, con folio 2021/40140.

En tanto, apenas el pasado 29 de junio, la SFP informó a la quejosa de la radicación de un expediente (2021/Bienestar/DE443) por “hechos presuntamente constitutivos de irregularidades administrativas, por lo cual se realizan ya las acciones de investigación pertinentes”.

Este reportero logró charlar con la denunciante: Gwendolin Jiménez.

“Los jefes llamaron a su gente afín y les dieron nuestras contraseñas y correos; empezaron a subir información falsa, inflada: beneficiarios que no tenían registro de plantas y que ahí aparecían, o diseños agroforestales alterados: si la gente tenía 100 árboles, por ejemplo, le ponían 300”.

“Esto es muy delicado, porque pone en duda las cifras que dan en las mañaneras con el presidente, o en los comunicados oficiales. No son ciertas, y no era un caso aislado, porque nos enteramos que en muchos otros casos sólo se dieron a los técnicos las cifras que debían poner”.

-¿Cuál era la premura?

-Se requería el panorama más actualizado porque se iban a dar cifras oficiales en algún lugar. Teníamos contacto con técnicos de otros estados y estaban con las mismas prisas. Hubo una persona de oficinas centrales que, desde el primer momento, tuvo conocimiento de lo que estaba pasando.

-¿Quién?

-Ángeles Herrejón (Subdirectora de Capacitación e Inclusión Productiva de la Secretaría del Bienestar), subordinada de Margarita Hernández Vargas (Directora de organización para la inclusión productiva de la misma dependencia). Ella vino el 17 de mayo por la tarde, le expusimos la situación y se limitó a comentar que era orden de Hugo Paulín (subsecretario del Bienestar) de que al siguiente día, a las 8 de la mañana, tenía que estar lista toda la información. Ya teniendo cuentas y contraseñas podían poner lo que quisieran.

-¿Cómo te diste cuenta que la contraseña era mal utilizada?

-Al subir la información, salía incompleta. Encontré beneficiarios de los cuales no había vaciado datos: tenían nopales y otras plantas que no existían, el menú no se desplegaba. Fue entonces cuando lo comenté con el facilitador Mario Hernández: ´Hay información que es falsa´, le dije. Habían armado un centro de operaciones en las oficinas y en un pizarrón estaba anotada la información que iban a poner, todo fabricado.

-¿Pasó en otras regiones?

-Supimos que hubo manipulación de información, que los facilitadores decían: ´aquí ponen tal cosa, para cuadrar cifras´, y no se reflejaba el avance real, se enturbiaba el programa.

Un par de semanas después de denunciar las anomalías y a 3 días de haber refrendado su contrato: el 28 de mayo, Gwendolin Jiménez fue despedida…

RADIOGRAFÍA DE SEMBRANDO VIDA EN TLAXCALA

Beneficiarios: 5 mil

Mujeres: mil 351 (26.98%)

Hombres: 3 mil 657 (73.02%)

Personas de pueblos indígenas: 693 (13.84%)

Comunidades afromexicanas: 12

Municipios: 23

Fuente: Secretaría del Bienestar

