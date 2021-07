Personas con discapacidad merecen mejores condiciones laborales: diputada

Durante la sesión del congreso local, la diputada Blanca Gámez, propuso reformar Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.

Para que se brinden mejores condiciones laborales a las personas con discapacidad, y en atención a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a la armonización de la normatividad de la legislación local con la Convención de los Derechos Humanos de este grupo, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez presentó iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.

Dicha reforma responde al estudio hecho por la CNDH en el que se informa que Chihuahua cumple solo con el 60 por ciento de la armonización legislativa relacionada con Derechos Humanos de personas con discapacidad, y en particular hace enfásis en la Ley del Instituto de Capacitación estatal, la cual no menciona disposición alguna relacionada con temas como: accesibilidad, igualdad, no discriminación, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, entre otros.

La propuesta dispone que dentro de su ley, el Instituto de Capacitación para el Trabajo promueva que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua.

Establece además que no podrá hacerse ninguna distinción, exclusión o restricción basada entre otras condiciones y causas en la discapacidad, la condición social, económica o sociocultural, la apariencia física, caracteres genéticos, condiciones de salud, el género, la condición jurídica, la situación familiar, las responsabilidades familiares, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular, total o parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad con equidad de oportunidades de las personas.

La presidenta del Congreso de Chihuahua señaló que las tasas de desempleo más altas afectan a las personas con discapacidad más jóvenes, sin embargo, no basta con reducirlas sino garantizar que no haya discriminación en los empleos ya que en muchos de los casos, perciben una menor remuneración económica.

