A sus 42 años Gael García volverá a ser papá, al lado de Fernanda Aragonés

“Increíble. Es muy divertido. Dejé pasar (aproximadamente) 12 años entre mi primer embarazo y el segundo. Volverme a embarazar me reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso —o sobre todo— emocionalmente. Por un lado, en mi primer embarazo viajaba todo el tiempo.

“Corría en tacones por todos lados, organizaba un Fashion Week como me preparaba el desayuno. Esta vez el proceso ha sido más… serio. Ya estoy grande, pues”, aseguró Fernanda de la madurez con la que vive hoy que está en esta dulce espera, al lado de Gael.

En las fotografías que engalanan la portada y los interiores de L’Beauté a Fernanda la vemos feliz. (Karla Lisker)

En su charla con Inés Abouchard Leal, Aragonés aceptó que lo que más la ha sorprendido de este segundo embarazo es lo “distinta que puede ser una experiencia de la otra. Siendo el mismo proceso biológico. El mismo cuerpo. La misma persona. Es como si desde la concepción el bebé impregnara su personalidad en ti”.

Aragonés engalana la portada de L’Beauté, en su ‘The Love Your Body Issue’, de julio 2021. (Cortesía)

En las fotografías que engalanan la portada y los interiores de L’Beauté a Fernanda la vemos feliz, así como poderosa y consiente de que traerá una nueva vida al mundo: “Cuando estuve embarazada de mi primera hija me sentía increíblemente segura, tranquila y contenta, pero despegada de mi cuerpo.

“Como si yo estuviera en pausa y le hubiera prestado mi cuerpo a ella. Todo era muy nuevo e impactante para mí. En esta ocasión no he estado a la expectativa de qué va a pasar con mi cuerpo. Ya tenía una idea del camino, y eso me ha ayudado a fluir y condensar”, aceptó la periodista.