El número de contagios por Covid-19 va en aumento en 23 de las 32 entidades en lo que va del mes de julio, según muestran los datos de la Secretaría de Salud federal (SSA).

Dentro de los estados que presentan alzas en la cifra de personas infectadas por el coronavirus destaca el caso de Nayarit que registró entre el 1 y el 8 de junio pasado un total de 102 infectados nuevos; para el mismo periodo, pero de este mes de julio, el número de casos contabilizados ascienden a 373, es decir, un alza al comparar dichos lapsos de 265.8 por ciento.

A esta entidad, le sigue Guerrero que pasó en los mismos periodos de comparación de 176 a 642, un aumento de 264.7%; mientras que en tercer lugar se ubicó Sinaloa que contabilizó en los primeros ocho días de julio 1,721 contagiados, un incremento de 212.3% al cotejarse con los mismos días de junio, cuando se contabilizaron 551 infectados.

Los otros estados que presentan alza de contagios en los primeros ocho días de julio, en cotejo con los mismos días de junio, son Baja California Sur (24.8%); Campeche (56.6%); la CDMX (163.8%); Coahuila (7%); Colima (15.8%); Durango (62.1%); Guanajuato (29.7%); Hidalgo (124.3%); Jalisco (170.2%); el Edomex (175.7%); Michoacán (111.6); Morelos (1%); Nuevo León (62.2%); Oaxaca (162.3%); Puebla (22.2%); Querétaro (167.9%); Quintana Roo (11.1%); Sonora (31.1%); Veracruz (99.8%) y Zacatecas (13.5%).

A nivel nacional, en su totalidad, durante los primeros ocho días del presente mes suman un total de 34,315 casos de Covid-19, un incremento de 70.6% en comparación con los 20,105 registrados en los mismos días de junio pasado.

En el reporte sobre la propagación del virus de ayer, la SSA registró 9,452 contagios confirmados con respecto al día anterior (7 de julio) para sumar un total de 2 millones 567,821. Es la cifra más alta para un día desde febrero pasado.

Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el alza de contagios aunque, dijo, se centran en jóvenes.

“Ahora que hay estos repuntes en algunos estados, hay contagios, sobre todo de jóvenes, ese es el fenómeno que se está presentando en el país, más contagio de jóvenes, ellos tienen más resistencia al Covid; pero también, aunque hay más contagio o se está reactivando la pandemia en algunos estados, afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la vacunación”, sostuvo.

Preocupa a especialistas

Estas oleadas seguirán presentándose, consideró Alejandro Macías, catedrático de la Universidad de Guanajuato, ya que en varias regiones de la República mexicana existen personas que aún no son inmunes, ya sea porque no se han enfermado o porque no están vacunados. Aunado a lo anterior, dijo, las variantes podrían impactar en los incrementos.

Hasta este momento, las autoridades de salud, tanto federal como estatal, informaron que se han registrado en nuestro país las variantes Alfa (B.1.1.7/ Reino Unido), detectada en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guerrero; variante Beta (B.1.3.5.1/Sudáfrica) en Campeche y Baja California; Gamma (P.1/Brasil) en Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua.

La variante Delta (B.1.617/India) en CDMX, San Luis Potosí, Baja California Sur entre otras, y los subtipos B.1.429+B.1.427 (California) y P.2 (Brasil).

“Va a venir de la mano de las nuevas variantes infectar a gente más joven, se espera que tengan menos complicaciones y caigan menos en los hospitales (…) aunque si se infectan un gran número, inclusive una proporción baja que se complique, es suficiente para saturar los hospitales en una región, manifestó.

Por su parte, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigaciones de Salud de la UNAM, explicó que es muy difícil determinar cuán grande serán estos repuntes, sin embargo, considera que será mucho menos grave. “Se podrá registrar un alto número de contagios, podrán incrementarse las defunciones, pero insisto, no será tan alto como lo que hemos experimentado anteriormente”, enfatizó.

Hasta ayer la SSA contabilizaba 34 millones 155,903 vacunados contra el Covid; 20 millones 355,222 con esquemas completos y 13 millones 800,681 la mitad de ellos. Lo anterior quiere decir que ha vacunado 38% de la población de 18 años y más.

Los estados más rezagados en inoculación son: Chiapas (18%); Puebla (25%); Veracruz (28%), Guerrero (28%) y Campeche (28%).

En personas hospitalizadas

Registra Valle de México aumento de 35.5%

De acuerdo con los datos de seguimiento de hospitalizados del gobierno capitalino, el número de hospitalizados en el Valle de México aumentó 33.5% en los primeros días que van de julio.

Y es que para el 1 de julio se registraban 1,158 hospitalizados en los nosocomios de la capital y los municipios conurbados, mientras que para el pasado 7 de julio sumaban 1,546 personas internadas por complicaciones con el Covid-19.

Si se compara el mismo día de junio con julio hay un alza de 93.2% ya que para el 7 de junio eran 800 las personas internadas por Covid en la zona metropolitana; para el 7 de julio sumaron 1,546.

De los 1,546 pacientes registrados hasta el miércoles pasado, 1,150 estaban en hospitales de la CDMX, mientras que 396 estaban en centros de salud mexiquenses.

Del total también 1,118 ocupaban una cama general y 428 estaban en un espacio con ventilador.

Ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, reconoció el aumento en las hospitalizaciones, al tiempo que refirió que en la mayoría de los casos se trata de personas jóvenes.

politica@eleconomista.mx