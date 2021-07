Con plantón, jubilados del IMSS demandan devolución de sus ahorros

La Jornada

Jared Laureles C

Decenas de trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este martes un plantón frente a las oficinas centrales del organismo, en Paseo de la Reforma, para exigir les devuelvan el dinero de sus ahorros por concepto de cesantía y vejez, que durante al menos 27 años acumularon, y que actualmente están en su cuenta individual de Afore.

Se trata de miembros de la Alianza Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS (JubIMSS), quienes señalaron que la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde 2015, afecta a por lo menos 80 mil trabajadores que a lo largo de su vida laboral ahorraron. “Hay casos de 300 mil, 600 mil y hasta un millón de pesos” que les adeudan.

Ángel Palestino Vilchis, médico jubilado quien trabajó 29 años en el Seguro Social en Veracruz, explicó que antes de la aplicación de dicha jurisprudencia, que “es una interpretación de la ley”, los trabajadores lograron obtener su pensión “y la siguen cobrando sin problema”, pero quienes lo hicieron después de ese año “no han podido recuperar su dinero y el Seguro Social se apropió del ahorro de los jubilados”.

Comentó que todo ese dinero en vez de pagárselo a los trabajadores “el Seguro Social y el Gobierno federal se quedan con los recursos, pero se les olvida que nosotros generamos dinero para nuestra jubilación sobre la base de nuestro trabajo”.

Rosario Hernández Jiménez, representante de JubIMSS, añadió que el pago de los recursos que piden corresponden “a nuestra jubilación que acumulamos durante 28 años o mas por concepto de cesantía y vejez. Son recursos que aportamos tanto a la cuenta Afores como al fondo de jubilación”.

Pero no se trata, añadió, de un doble pago de pensión, como han malinformado al Presidente (López Obrador)”.

Además, denunció el “cobro moches” en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 32, ya que ahí sí pagan los ahorros por cesantía y vejez “a todos los jubilados del IMSS que quieran ese recurso pero pagando un moche de hasta 70 por ciento de lo que le correspondería al trabajador como jubilación”.

Palestino Vilchis señaló que han sostenido cuatro reuniones con funcionarios del IMSS, y de las secretarias de Gobernación y de Hacienda. Sin embargo, “no nos ha dado una solución” y sus respuestas se remiten a tres argumentos que entregaron en el oficio UAOS/212/475/2021:

“El financiamiento de la pensión de los jubilados del RJP está a cargo de Gobierno Federal y del IMSS, por lo que los recursos de cesantía y edad avanzada y vejez que recibe el Gobierno Federal sirven para el pago de sus pensiones bajo la ley de 1973.

“La Suprema Corte de la Justicia de la Nacional ya ha determinado la improcedencia de la devolución de los recursos reclamados, por lo que es evidente que en aquellos juicios en que se ordenó la devolución, derivó una indebida interpretación del Régimen, pero la que debe prevalecer es la contenida en la Jurisprudencia 2a/J.185/2008, que es armónica con la naturaleza del propio régimen, su financiamiento y su regulación legal y contractual.

“Para efectos de comparación , los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez correspondientes a los pensionados de Ley 73 del IMSS es equivalente a 9 veces el presupuesto que elñ Gobierno Federal ha destinado al programa de vacunación contra Covid-19”.

Por la mañana, los integrantes de JubIMSS -personal médico, enfermeras, químicos, intendencia, asistentes, trabajadoras social- procedentes de distintas partes del país, se manifestaron frente a Palacio Nacional para pedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atendiera, ya que a pesar de “las mesas de atención que se instalaron desde mayo pasado, con el director general del IMSS, Zoé Robledo, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no hubo avances”.

Horas después, marcharon desde la Glorieta de Colón y el Ángel de la Independencia hacia las oficinas centrales del IMSS, donde instalaron plantón con carpas y algunas casas de campaña.

Al lugar, se presentó Isaias García, subdirector de Concertación de la Presidencia de la República, para ofrecer que los trabajadores jubilados presentaran un oficio con el planteamiento sobre su problemática.

Sin embargo, Palestino Vilchis y Hernández Jiménez indicaron que no se retirarán hasta en tanto “algún funcionario de confianza del presidente López Obrador reciba a una comisión para que verdaderamente nos dé una solución al pago de nuestras pensiones y no sólo nos estén pidiendo oficios, que después de cuatro reuniones no han resuelto nada”.

