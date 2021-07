CJNG ya es el más potente y mejor armado en México: fiscales de EU

Por Redacción/SinEmbargo

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha destacado por ser la organización delictiva con el mayor y más rápido crecimiento en México, según han reconocido autoridades mexicanas y hasta estadounidenses.

Por Miguel Ángel Vega

Sinaloa, 6 de julio (Río Doce).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desbancó al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa, mejor armada y más violenta en el país, “y esto es apenas el principio”, revelaron fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ).

Ese poder, precisó más tarde la DEA, tiene su base en Estados Unidos, pues el 80 por ciento de las armas con que operan los ejércitos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, vienen de ese país, incluyendo “drones suicidas”, identificados por los gobiernos de ambos países como “artefactos voladores” controlados desde tierra y cargados de explosivos, que estrellan contra sus enemigos al momento de atacar.

“El CJNG es el más peligroso, y representa una amenaza para Estados Unidos, y por eso es necesario que se les detenga”, dijeron voceros de la DEA.

Ese poderío habría sido elemental para que el CJNG desatara guerras contra otros grupos criminales que, hasta hace poco, operaban en Guanajuato, Veracruz y Puebla, donde prácticamente despedazaron a sus enemigos y al mismo tiempo llegaron a atacar a las policías de esos estados cuando se interponían en su camino.

“Tienen mucho armamento y no sabemos si vamos a ser capaces de detenerlos, pues como civiles estamos solos”, dijo el comandante Delta, un productor de aguacate en el municipio de Peribán, en Michoacán, que tiene años organizando a cientos de productores de aguacate y limón para repeler la avanzada de pistoleros del Mencho.

Fiscales del Distrito sur de California, por su parte, confirmaron el temor de muchos de los productores de aguacate y de los grupos de autodefensa que hay en la región, al afirmar que efectivamente, el CJNG es el más poderoso.

“Es el cártel mejor armado de México. Sus miembros se enfrentan voluntariamente a los cárteles rivales e incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. El CJNG es responsable de horribles actos de violencia y pérdida de vidas”, dijeron en un comunicado fiscales que tienen años investigando a lavadores de dinero, traficantes, socios y distribuidores del CJNG.

NADA NUEVO

Según expertos en temas de seguridad, el CJNG tiene años expandiéndose en Estados Unidos, y mercados en California, Chicago, Texas, Illinois, que históricamente estuvieron en poder de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada, y la familia Guzmán, hoy están en manos del CJNG.

“Se trata de un grupo que ya tiene presencia en casi 30 estados en el país, y que se sigue extendiendo y, a diferencia del Cártel de Sinaloa, que mantiene una relación estable con la sociedad gracias a que se enfocan en el tráfico de drogas, los de Jalisco se han diversificado en otras áreas, incluyendo extorsión, prostitución, huachicol y tráfico de indocumentados”, consideró Pablo Carsten Madero, experto y analista de seguridad en México.

El problema, agregó Carsten Madero, es que parece que ya nada los va a detener sino que se seguirán expandiendo, no sólo en Estados Unidos, sino también en México, y eso los vuelve aún más peligrosos pues los reportes de inteligencia sugieren que no solamente son violentos y están mejor armados, sino que no respetan los códigos que tienen otros cárteles, incluyendo el de Sinaloa.

El nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se dibuja detrás de las más recientes masacres y actos de violencia que han sacudido a estados como Tamaulipas y Zacatecas, terrenos en donde —de acuerdo con reportes de medios y analistas— esta agrupación criminal se abre paso mediante el uso extremo de la fuerza, en un claro desafío al Estado mexicano.

El Gobierno mexicano tiene identificado a este grupo criminal como el que mayor presencia tiene en el territorio nacional, con operaciones en 27 entidades federativas, según reportó en septiembre pasado Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha identificado como el “cártel mejor armado de México”, mientras que un informe de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) revela que actualmente tiene presencia en 26 ciudades de ese país como Orlando, en Florida, Honolulú, en Hawái, además de San Juan, Puerto Rico.

Uno de los principales aspectos que ha caracterizado la expansión de esta agrupación delincuencial es el uso desmedido de la fuerza y el uso de tecnología para estos fines. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el 21 de abril pasado que este grupo empleó drones con explosivos en eventos registrados en Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Pese al avance de esta organización criminal y a la persistencia de los actos de violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refirió el jueves pasado que se ha avanzado en materia de seguridad pública “aun con la complejidad del problema que heredamos”.

En su mensaje emitido durante la ceremonia de conmemoración de los tres años de haber ganado la elección presidencial, López Obrador resaltó que en su administración —hasta el momento— no han nacido grandes bandas criminales.

-Con información de Romina Gándara.

