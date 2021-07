Abena Akuaba, una reina internacional en México

Quién

Caleb Torres García

La actual Miss Grand visitó nuestro país para conocer la oferta gastronómica y turística del norte del país, de la mano del fideicomiso turístico Ah Chihuahua.

Se coronó en marzo de este año, ante más de más de 60 mujeres de todo el mundo, convirtiéndose en la primer mujer de color en ganar este codiciado certamen tailandés con sede en Bangkok.

Fue el primero de los grandes concursos en realizarse en pandemia, meses antes que Miss Universo y Miss Mundo, pero, hasta ahora, sus actividades como reina de belleza se limitaron a Tailandia, hasta que a finales de junio pasado viajó a Estados Unidos para coronar a la nueva reina estadounidense.

Fue así como llegó la invitación para visitar nuestro país y coronar también a la reina mexicana para la edición 2021 de este concurso, y conocer un poco sobre la cultura del norte del país.

“Es la primera vez que vengo a México y estoy muy agradecida por la invitación porque todos son muy amables, cálidos y atentos. Definitivamente voy a regresar a este país”, nos contó Abena, en una pausa en sus actividades.

Abena con la Miss Grand mexicana, Angela Yuriar (Hildeliza Lozano Garduno)

Naciste en Ghana pero también eres estadounidense, esa es una mezcla interesante…

Así es, porque mi padre es de Estados Unidos y mi mamá de Ghana. Nací en Accra, pero crecí en Estados Unidos, así que también tengo la ciudadanía.

Esta corona la conseguiste después de varios intentos, cuéntanos de esto…

Desde niña escuché cosas como que yo no podría lograr nada o que yo era una pieza de basura. Mis sueños los veían como algo imposible de lograr y eso afectó mi seguridad, pero mi mamá me ponía en cuanta actividad extracurricular existía como modelar y cantar, y eso me ayudó. Cuando tenía 10 años me di cuenta de que los concursos de belleza eran también una plataforma para alzar la voz, no sólo a nivel local sino mundial. Me prometí ganar una corona internacional y entonces empecé a competir hasta que lo logré, porque cada vez que perdía, me preparaba para lo que veía.

Las Miss Grand viven un año en Bangkok, ¿cómo fue ese cambio para ti?

De hecho no fue un gran cambio porque yo sabía que iba a ganar y que tenía que mudarme a Tailandia. Soy de Ghana y allá el clima es cálido, como en Bangkok, y la comida es también picosa, así que fue muy fácil adaptarme. De hecho antes de mudarme ya hablaba algo de tailandés.

¿Que te dijeron en Tailandia cuando les dijiste “me voy a México”?

Los tailandeses son muy amables así que me desearon suerte y me dijeron que me iban a extrañar. Saben que es mi trabajo y que es lo que me hace feliz.

Abena Akuaba Appiah (Hildeliza Lozano Garduno)

Este es tu primer viaje internacional como Miss Grand, ¿qué otros países visitarás?

Estuve en Estados Unidos y de ahí volaba a Ecuador pero hubo problemas con mi vuelo y no se pudo realizar, así que tuvimos que acomodar todo para venir antes a México, pero después iré a este país sudamericano. Lo único que hicimos fue modificar el orden de los países.

¿Cómo fue regresar a Estados Unidos con una corona, después de que muchos te dijeran que no lo lograrías?

Fue increíble porque luché en muchas batallas y ahora me ven hacia arriba quienes muchas veces me veían por encima del hombro. Ahora me dicen que están orgullosos de mí. Les digo a las niñas que sueñan que no hay nada imposible y todo se puede lograr.

¿Cómo fue competir con la mexicana Angela Yuriar en Tailandia?

Ella es increíble y hermosa. Hubo muchos comentarios malintencionados sobre mí durante el concurso, dentro y fuera de él y sobre todo en las redes sociales, pero ella siempre me decía, “no los escuches, no los leas. No te preocupes por lo que digan porque tú eres especial”. Angela es una mujer muy dulce.

Angela es del norte del país, cerca de Chihuahua, y aquí la gente es muy amable…

Es mi hermana de por vida. Siempre fue muy amable y me decía que lo único que tenía que hacer era hacer mi trabajo, a lo que había llegado a Tailandia, y eso hice. Ella también fue top porque es bellísima, pero lo más importante es que un concurso de belleza no es una batalla sino la búsqueda de la mejor embajadora de una marca, en este caso Miss Grand.

Abena Akuaba Appiah (Hildeliza Lozano Garduno)

¿Cómo te ha tratado Chihuahua y su gente?

Me encanta que mucha gente hace el esfuerzo por hablar en inglés y lo hace con un muy buen nivel, sobre todo las concursantes de este año. Todo el mundo se expresa y se comunica muy bien. Ya pude comer comida mexicana y me gustó mucho porque el picante no es un problema para mí, también me llevaron a conocer los palacios de gobierno y los sitios más históricos de Chihuahua. Todo es increíble e interesante y me tiene muy impresionada.

¿Cómo ha sido la reacción de la gente que te topas en la calle?

Son muy amables. Me hablan por mi nombre y todos me dan la bienvenida. Estaba nerviosa en ese sentido porque no sabía qué esperar, siendo sincera, pero ustedes me hacen sentir como que regresé a casa. Me han dado muchos regalitos también.

¿Qué otros lugares mexicanos te gustaría conocer?

No puedo esperar para conocer Cancún porque sus playas son impresionantes.

