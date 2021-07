Felicita Cruz Pérez Cuéllar a CANACINTRA por iniciativa de Ley de Proveeduría

Ciudad Juárez.- Exponen en la Cámara Nacional de la Industrial de Transformación (CANACINTRA) la iniciativa de Ley de Proveeduría al alcalde electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, así como a diputados y diputadas electas y en funciones, en un evento que se realizó en las instalaciones de dicha cámara.

Pérez Cuellar agradeció la invitación y reiteró su compromiso de trabajar muy de cerca con la sociedad organizada, tal como lo prometió durante la campaña.

“El compromiso que yo hice fue gobernar cuatro ejes, que son honestidad, cercanía, gestión y mucho, pero mucho trabajo; la cercanía es fundamental para poder darle seguimiento a todos los temas que tenemos que abordar desde la presidencia municipal”, expresó.

Dijo que ya se esta trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo, y que será el próximo viernes cuando dará a conocer las fechas de los foros que se llevarán a cabo.

“Queremos tener este plan aprobado prácticamente entrando al gobierno, es decir, no esperamos cuatro meses sino lo más pronto posible para echarlo a andar, e ir acompañando el trabajo del gobierno municipal con los objetivos, además queremos alinearlo a la agenda 2030 de las Naciones Unidas, respecto a lo que corresponda con el gobierno municipal”, indicó.

El presidente electo, felicitó a los agremiados de la CANACINTRA después de una exposición que llevaron a cabo el presidente de la cámara, Thor Salayadía e Iván Solís, secretario de la misma.

“Los y las felicito, yo no conocía las cifras, no sabía que Guanajuato, Querétaro tienen esta cantidad de proveeduría y que nosotros andemos abajo del 2 por ciento, es terrible, porque no se esta dejando una derrama económica importante en la ciudad”, dijo. Aunque aclaro que es un tema estrictamente legislativo y que les toca a las diputados y los diputados la discusión.

“Lo que si puedo decir, aunque no esta en el ambito de las facultades que vamos a tener a partir del 10 de septiembre es que los felicito, que bueno que se esté haciendo este esfuerzo”.

Reiteró el compromiso de estar cerca, dijo que lo ideal sería reunirse por lo menos tres veces al año para temas del municipio.

Por su parte el presidente de la CANACINTRA, Salayandía, le aseguró que contará con los industriales para trabajar en conjunto en todas las cuestiones económicas y sociales que afecten a la ciudad.

