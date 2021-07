Selena Gomez da una lección de amor propio y se deja ver como nunca en bikini

“Estar expuesto a la atención mediática desde una edad tan temprana sin duda conlleva mucha presión […] Es difícil relajarse cuando sientes que todo el mundo está mirando, juzgando y comentando cada uno de tus movimientos, cada look o cada cambio de vestuario”, comentó a SModa.

Es por eso que la joven estrella impactó a sus seguidores al confesar que la presión por la que se ve expuesta es tanta que esto ha influido en su autoestima, motivo que la llevó a colaborar activamente con la marca La’Mariette, la cual, según sus propias palabras, “celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente y se dan a sí mismas la gracia que merecen”.

Selena Gomez (Instagram/La’Mariette)

“Yo no estoy aquí para competir por el espacio, me siento muy honrada por formar parte de esta industria. Quise crear Rare Beauty para desafiar las conversaciones en torno a la belleza. A diario escucho, cada día, que no soy lo bastante sexy o cool, así que quise hacer una marca para alentar a todas y cada una de las personas a ser quienes son y para tratar de eliminar toda esa presión no deseada”.

La colaboración se compone de trajes de baño completos, tops con tiras espagueti, escotes halter bien marcados, bottoms de corte brasileño e incluso retro. Selena compartió en sus redes sociales unas instantáneas en las que posa con unos trajes de baño que ella misma ha diseñado.