Concluye pago a más de 2 mil beneficiarios del programa de Becas para Personas con Discapacidad 2021

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal para dignificar la vida de las y los chihuahuenses con alguna discapacidad, concluyó la entrega de los apoyos económicos que se concedieron a los 2 mil 500 beneficiarios del Programa de Becas para Personas con Discapacidad 2021; 2 mil 300 de la zona urbana y 200, de la demarcación rural.

Para lograr que todos los beneficiarios pudieran cobrar su beca se establecieron dos plazos, uno ordinario y el otro, extraordinario. El primero fue del 16 al 29 de mayo, en el que 2 mil 410 becados hicieron la percepción correspondiente; sin embargo, por diversas razones 90 personas no fueron a realizarla, razón por la cual se concedió un plazo extraordinario del 24 al 30 de junio.

Previo al segundo periodo, se llamó por teléfono a los beneficiarios que faltaban; a los que no atendieron la llamada, el personal del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables acudió a sus domicilios para notificarlos personalmente. De este grupo que no cobraron, 73 sí fueron al banco por el importe de su beca, 4 fallecieron y 13, a pesar de esta segunda oportunidad, no efectuaron el cobro.

El subdirector de Salud y Atención a Grupos Vulnerables; de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, Armando Terrazas, señaló que el periodo extraordinario muestra el constante trabajo del Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, tanto en su desarrollo personal como en el aspecto económico, sobretodo en este tiempo en que la pandemia ha afectado la situación económica de muchos hogares chihuahuenses.

Comentarios