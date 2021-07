Solicitan incrementar los apoyos del  programa federal Sembrando Vida

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar, se realicen las acciones necesarias a fin de que se incrementen los apoyos dentro de los recursos nacionales destinados al programa “Sembrando Vida” en la Entidad.

Lo anterior, con la finalidad de que la meta anual prevista en 2021, sea mayor de la considerada en el año anterior, con el objeto de favorecer la productividad de las zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos del Estado, y cuyo impacto beneficie, además de otras regiones, a las y los habitantes de las comunidades serranas con alto y muy alto grado de marginación y pobreza.

La diputada Patricia Jurado Alonso, integrante de la Comisión legislativa de Desarrollo Rural, expuso que el programa Sembrando Vida se hizo con el objetivo de impulsar el campo y a los productores, bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar, otorgando apoyos para la producción agroforestal (plantas, insumos y herramientas), además de acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales, y con ello contribuir en la reconstrucción del tejido social en las zonas agrícolas que más lo necesitan.

“En dicho programa se trabaja en convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el desarrollo del campo mexicano, trabajando juntos para incrementar la productividad de zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a corto, mediano y largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de dichas regiones; además de atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental”, agregó.

Con el programa en mención, se han beneficiado con empleos permanentes a 420,256 personas, de ellas el 70.1% son varones y el 29.9% mujeres, que viven en 20 Entidades Federativas, 884 municipios, 23,507 localidades y 8,917 ejidos; sin embargo, ello no es suficiente, sobre todo en el Estado de Chihuahua, ya que derivado de su geografía, así como de la dispersión de las comunidades y personas objetivo, dicho beneficio no ha podido llegar a un mayor número de personas.

Por ello se hace necesario exhortar al Ejecutivo Federal para que se realicen las acciones que permitan incrementar los apoyos para el Estado dentro de los recursos nacionales destinados al programa citado y con ello favorecer la productividad de zonas rurales; finalizó.

Insta Congreso a que se incorporen las milpas de la Sierra Tarahumara al programa SIPAM

En Sesión virtual de la Diputación Permanente, el Congreso de Chihuahua exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, elabore un proyecto que reúna los criterios exigidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el propósito de que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presente la propuesta ante la FAO para que las milpas de la Sierra Tarahumara se incorporen al programa Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se ha constituido como una expresión de cooperación internacional para dar respuesta a una prioridad fundamental: erradicar el hambre del mundo. Es por ello que, en cooperación con los Países Miembros, organiza y orienta esfuerzos y recursos de diverso origen y carácter hacia el logro de la seguridad alimentaria para el conjunto de la población mundial, expuso el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, al presentar el Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Rural.

En relación a la petición para incorporar las milpas de la Sierra Tarahumara, el Legislador argumentó que, dicho programa internacional tiene como objetivo aprender las lecciones de los métodos tradicionales de producción que desarrollaron los antiguos productores agrícolas, entre ellos los del País, además de que se combina con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene como propósito universal erradicar el hambre y la pobreza en el planeta y proteger el medio ambiente, así como contribuir a la producción sostenible de alimentos

Además, recordó que en el año 2018 se llevó a cabo en México, el primer Foro Nacional de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), el cual tuvo como objetivo lanzar una estrategia nacional para difundir los SIPAM en el territorio mexicano, a fin de que se aborden en ellos: el desarrollo sostenible, la gestión del ecosistema y su valor cultural, y los elementos que hacen del sistema un patrimonio agrícola.

“La riqueza ancestral en conocimiento agrícola con la que cuenta nuestro Estado es un patrimonio histórico; la producción de alimentos se extiende por todo el territorio, siendo los pueblos nativos quienes resguardan el cuidado del campo utilizando el conocimiento que les ha sido heredado, lo cual debe ser preservado y difundido con la finalidad de beneficiar a futuras generaciones con estos conocimientos tan importantes para la agricultura y la alimentación”.

Por lo anterior, se hace el llamado al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como instancia relacionada con el sector agrícola, realice la elaboración del proyecto correspondiente que reúna los criterios exigidos por la Organización ya mencionada, con el propósito de que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presente la propuesta ante la FAO de que las milpas de la Sierra Tarahumara se incorporen al Programa “Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial”.

Exhortan a ampliar la presencia de productos de la canasta básica en más tiendas de comunidades serranas

La Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al organismo descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que tenga mayor presencia con su capital de trabajo en la Sierra Tarahumara, y para que los productos de la canasta básica estén en mayor número de tiendas de las comunidades de la región serrana.

A la par, solicitó al Consejo de Administración y al Director General del organismo antes mencionado, ara que, una vez que se tomen los acuerdos correspondientes que den atención a la petición en la materia, mediante las acciones que considere pertinentes para colaborar con las necesidades que la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua, informe al Legislativo estatal, mediante envío de copia de minuta de la sesión o sesiones donde se aborde el tema referido.

Dentro de la presentación del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, refirió que en el Estado hay 10 almacenes Diconsa que abastecen 800 tiendas comunitarias, ubicadas en 641 localidades de 62 municipios; de ellas, las ubicadas en la Sierra Madre Occidental son lugares de difícil acceso, a pesar de que dichos comercios son principales proveedores de alimentos con alto valor nutricional a precios accesibles. Por lo que respecta a las tiendas Liconsa, en la Entidad hay 140, en las que se impulsa la economía familiar y la alimentación sana y nutritiva, a través del abasto de leche de calidad a precio preferencial para sus beneficiarios, especialmente niñas, niños y personas adultas mayores.

Sin embargo y a pesar de que existe una cobertura amplia en la Entidad, por parte de dichos negocios, la realidad es que no son suficientes para atender la demanda de las personas que requieren comprar alimentos de calidad a precio preferencial, por lo que en años anteriores se implementaron 17 tiendas móviles en nuestro la Entidad, así como en el estado de Durango, con lo que se pretendió acercar los alimentos a las poblaciones más alejadas de estos dos Estados, dado la dificultad para llegar a las comunidades que más requieren del apoyo; sin embargo, estas acciones fueron en el año 2016, sin que se tengan datos sobre su continuidad; agregó.

Es por ello que se realizó la petición ante las instancias federales, debido a la urgencia de que las y los chihuahuenses que habitan las zonas mencionadas, cuenten con alimentos de alto valor nutricional y de calidad; culminó.

Urge Congreso implementar programas de apoyo extraordinario para personas productoras de la zona Centro-Sur de la Entidad

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, instó a los poderes ejecutivos Federal y Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, implementen programas de apoyo extraordinario a los productores de la Zona Centro-Sur del Estado, quienes están sembrando el 30% de la superficie cultivable con las hortalizas que se preparan y los cultivos establecidos, ya que una buena parte se riegan con agua de las presas, porque no existe alternativa de usar pozos profundos en la zona, dado que es un acuífero que ya se encuentra vedado.

El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, detalló que la sequía que se tuvo en la Entidad durante el año próximo anterior, aunado a la decisión del Gobierno Federal de abrir las compuertas y prácticamente vaciar las Presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y la Luis L. León (El Granero), tributarias del Tratado Internacional de Aguas de 1944, trajo como consecuencia que miles de personas productoras agrícolas no cuenten con el agua suficiente para regar y hacer producir sus tierras de cultivo de los Distritos de riego 05, 090 y 113, ya que según datos proporcionados por las autoridades en la materia, solo hay disponibilidad para regar el treinta por ciento de las tierras de cultivo.

Agregó que aunado al panorama desolador que se avizora para el presente año, la declaración por la pandemia originada por el SARS-COV-2 (COVID-19), agravó la situación del campo chihuahuense, al haber una crisis económica además de la sequía extrema que padece la Entidad desde hace varios años.

Lo anterior, ha generado que las miles de personas que viven de la agricultura tengan un enorme temor en cuanto a su futuro, pues al no poder sembrar la totalidad de sus tierras en el mejor de los casos, se ven en la incertidumbre de si podrán hacer frente a cumplir con las necesidades básicas de sus familias, así como los pagos que mes a mes deben realizar.

Por ello, la urgencia de solicitar a las autoridades federales y estatales, pongan marcha políticas públicas, así como la implementación de programas tendientes a dotar de apoyos extraordinarios para la siembra de hortalizas y cultivos establecidos, para con ello se mitigue la grave situación por la que atraviesan las personas que se dedican a la agricultura y la fruticultura en la región Centro- Sur de la Entidad, finalizó.

Urgen la creación de políticas públicas para disminuir el rezago habitacional en la Entidad

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó el acuerdo de urgente resolución presentado por la diputada Rocio Sarmiento Rufino, por medio del cual se exhortó a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua para que establezca las acciones de coordinación necesarias con la Comisión Nacional de Vivienda, a fin de fortalecer el diseño e implementación políticas públicas, con el propósito de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, teniendo como objetivo la disminución del rezago habitacional en la Entidad.

La iniciadora expuso que de acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda, Chihuahua ocupa el lugar número 8 respecto a las viviendas en condición de rezago habitacional, con un 37.1%, lejos del lugar mejor posicionado que es Aguascalientes con solo un 4.9%, mediando 23 Estados con mejores condiciones entre dichas posiciones.

Es esta misma Comisión la que define al rezago habitacional como: el número de viviendas que cuentan con materiales precarios en pisos, techos y muros, no cuentan con excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el derecho humano a una vivienda adecuada comprende más que cuatro paredes y un techo, es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño o niña, a adquirir y conservar una vivienda y una comunidad protegida y segura para vivir en paz y dignidad, indicando además los siguientes elementos que conforman el derecho a una vivienda adecuada, y que de faltar más de uno de ellos, implica lo que es llamado rezago habitacional

Es por lo antes expuesto que el Legislativo de Chihuahua, hace el llamado urgente a las autoridades en la materia, para que se implementen las acciones necesarias en el ámbito competencial de cada una, a fin de disminuir el rezago habitacional que hay en la Entidad.

Pide Congreso que el Estado dote de elementos para la prevención del COVID-19

En Sesión virtual de la Diputación Permanente, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobaron la iniciativa de acuerdo presentada por el diputado del PAN, Luis Aguilar Lozoya, por medio del cual solicitan a las secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Educación y Deporte, para que en conjunto con el DIF Estatal, se implemente un programa dentro de lo proyectado para la entrega de útiles escolares, uniformes y demás enseres, elementos que permitan la prevención y dispersión del COVID-19.

En su exposición, el iniciador señaló que en Chihuahua no hay apertura de las escuelas, sin embargo conforme avance el semáforo epidemiológico, se irán ajustando las actividades sobre todo en el área educativa, ante esto se tiene contemplado que el alumnado asista a sus clases en próximos meses; por ello la importancia de que todos ellos estén preparados para el regreso.

Agregó que para dicha reapertura debe ser necesario poner en marcha políticas públicas en coordinación para que las escuelas estén bien protegidas con medidas de salud, higiene, agua, nutrición y protección.

“Desde inicios de la pandemia en el año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social ha monitoreado la evolución mensual del valor monetario de la línea de la pobreza extrema por ingresos por canasta básica alimentaria, y canasta básica alimentaria y no alimentaria; una familia gasta al mes aproximadamente $2,700 pesos en la zona rural, y $3,800 pesos en la zona urbana, en la adquisición del mínimo de bienestar, según las cifras obtenidas al mes de mayo del presente año. Si lo comparamos, el salario mínimo es de $3,697 pesos en el Estado, salvo la zona fronteriza que es de $5,567 pesos, aunque con un costo de vida mayor”, continuó.

Ahora bien, si ya la compra de útiles escolares se encuentra comprometida en la realidad social de muchas de esas personas, ahora con la necesidad de cubrir la compra de aditamentos de protección y prevención, la mayoría de ellos desechable y consumible, se convierte en una carga mayor.

En dicho sentido, es que se hace la petición para que en los paquetes con útiles escolares, que se entregan a las familias por parte de las autoridades, no sólo se concentren en el material escolar, sino que incluyan también insumos para la limpieza y protección constante de niñas, niños y adolescentes, como mínimo gel antibacterial, jabón líquido, papel higiénico y cubrebocas tricapa de tamaño infantil; finalizó el Legislador.

Exige Congreso se provean medicamentos y tratamientos para personas que padecen cáncer

La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, se abastezcan a la brevedad los medicamentos y tratamientos para las niñas y niños que padecen cáncer en todo el País, asimismo para que la administración federal sea sensible a las demandas de padres y madres que se han manifestado por la escasez de fármacos oncológicos en el país.

La petición fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en voz de la diputada Marisela Terrazas Muñoz, y por el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, quienes en ambas peticiones enfatizaron la urgencia y necesidad de que el Poder Ejecutivo Federal, garantice a los miles de niños y niñas con cáncer, el acceso a servicios de atención médica especializada, a los tratamientos adecuados que requieren, así como al abasto de los medicamentos que necesitan para contrarrestar sus padecimientos.

En la iniciativa de Terrazas Muñoz, resaltó que: “es sorprendente que, a pesar de todos los datos sobre las mortalidades en personas con cáncer, el subsecretario de una de las instancias más importantes como lo es Prevención y Promoción de la Salud se manifieste de esa manera y en contra de las niñas, niños y todas las organizaciones sociales, civiles y demás que están pugnando por el cumplimiento del ejercicio de un derecho tan importante como es el derecho a la salud”.

Por su parte, el diputado Parga Amado, dentro de su petición señaló que: “la supervivencia de los pacientes que padecen cáncer es de hasta un 80% con un diagnóstico y tratamiento oportuno, es decir, que un niño con cáncer puede curarse si recibe un tratamiento oportuno, y un niño enfermo sin atención muere; lamentablemente la falta de servicios de salud para la atención de miles de niños con cáncer contribuye directamente con el incremento de muertes por esos padecimientos”.

“Hemos sido testigos de múltiples testimonios y manifestaciones de padres de familia, que exigen para salvar la vida de sus hijos, les sean otorgados los tratamientos adecuados. El recién creado INSABI, a prácticamente dos años de su existencia no ha logrado garantizar la cobertura de servicios médicos para toda la población mexicana, mucho menos para garantizar la cobertura de los servicios de salud especializados y de medicamentos, para los miles de niños con cáncer.

Por último, en ambas iniciativas se menciona que el acceso a la salud es un derecho constitucional de las y los mexicanos y un compromiso que México ha asumido mediante diversos Tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Convención sobre los derechos del niño, por lo tanto, es obligación del gobierno asegurar y garantizar por todos los medios el acceso de los mexicanos, a los servicios de la salud, por encima de cualquier política de estado.

