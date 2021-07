VIDEO: Inician trabajos técnicos para nuevo relleno sanitario en Chihuahua

El alcalde electo Marco Bonilla Mendoza, lideró la primera sesión del comité técnico para un nuevo relleno sanitario en la ciudad.

El comité técnico no tendrá intervención en aspectos financieros o licitaciones sino que solo será el equipo experto en diseñar el mejor proyecto para la ciudad. Mismo que está conformado por el actual director de servicios públicos municipales, Ricardo Martínez, así como vecinos de Romanza fraccionamiento aledaño al relleno, expertos en ecología, arquitectos, expertos en hidrogeología, gestión urbana, sistemas sanitarios, diseño, equipamiento, uso de suelo, entre otros ciudadanos.

“Esta mesa de trabajo es con el objetivo de, una vez inicie mi administración empezar con los trabajos físicos. No vamos a experimentar, por amor a nuestra tierra tenemos que hacer estudios, para tener un proyecto bien hecho, con todo lo que los ciudadanos necesitan para que no vuelva a pasar el mismo problema que los residuos no se vuelvan un problema para la salud, medio ambiente y paz mental

Arturo García Portillo, coordinador directo del proyecto, indicó una serie de aspectos fundamentales que la mesa técnica debe iniciar para que el proyecto tenga éxito.

-Debe aportar una solución al manejo de residuos solidos en un periodo de tiempo mínimo de 25 años

-Debe considerar la integración de una solución al manejo de procesos de manera transparente

-La nueva propuesta debe considerar a las personas cuyas fuentes de empleo hoy se encuentren vinculadas al actual relleno, tanto recolectores de basura, personal administrativo hasta pepenadores

-El modelo que se adopte, debe considerar la integración de procesos relacionados con la disposición final de residuos

-El modelo debe operar con criterios de sustentabilidad.

