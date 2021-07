Presentan el Festival Internacional Chihuahua 2021 Trasciende Fronteras

Organizado por la Secretaría de Cultura se realizará del 1 al 22 de agosto con más de 70 eventos de talla internacional de forma híbrida: presencial y virtual

Colaboran artistas de 12 países a través del teatro, la música, la danza, el cine, las artes plásticas y la literatura

La Secretaría de Cultura presentó el Festival Internacional Chihuahua 2021 Trasciende Fronteras y su calendario de actividades, el cual se llevará a cabo del 1 al 22 de agosto y contará con más de 70 actividades de forma híbrida: virtual y presencial.

En esta edición se tendrá la participación de 12 países: Bulgaria, Suiza, China, Rusia, Hungría, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina, Colombia y México, quienes a través del teatro, la música, la danza, el cine, las artes plásticas, la literatura y muchas otras manifestaciones artísticas ofrecerán un espectáculo de talla internacional.

“El programa de este año combina la modalidad presencial con la virtual, y tras un arduo proceso de gestión con diversas embajadas, hemos logrado atraer propuestas virtuales de 12 países del mundo que han acudido al llamado y que aportan con gran generosidad eventos y actividades de primer nivel a las que se suman propuestas de 10 estados de la república y de 13 municipios del estado”, expresó Concepción Landa, titular de esta dependencia.

El evento inaugural se realizará en el Centro Cultural Paso del Norte el 1 de agosto con el concierto Sempiterno de la Orquesta Filarmónica Afino, en tanto que la clausura tendrá su sede en el Teatro de los Héroes, el día el 22 de agosto con el show Sanctuary: A Gospel Night.

Este conjunto de eventos y actividades se realiza gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Facultad de Artes de la UACH, y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

Además, el Festival cuenta con importantes aportaciones de retribución social emanadas de programas como el de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico David Alfaro Siqueiros y el Programa Emergente de Apoyos a Creadores.

En este mismo sentido, se estimula y reconoce el talento chihuahuense, se integran al festival las tres premiaciones de los certámenes: Premios de Literatura Joven: Rogelio Treviño, de poesía; Federico Ferrogay, de ensayo y Nellie Campobello, de cuento.

Están también, el Premio Erasmo Palma al mérito literario indígena, y por supuesto el máximo galardón que se entrega en el estado al mérito artístico, el Gawi Tónara “Pilares del Mundo”, el cual este año será entregado al internacionalmente reconocido ceramista chihuahuense, de Mata Ortiz, don Juan Quezada”, dijo la secretaria.

Durante la presentación, el Embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz, felicitó a los organizadores de este festival y dijo que es un placer trabajar con las demás embajadas, con México y con el estado de Chihuahua.

La programación para disfrutar de este evento es la siguiente:

Eventos infantiles

Talento regional:

• Cuentacuentos: El gigante egoísta, por Dafne Cabellos de Viento

• Obra multidisciplinaria con enfoque inclusivo: El cazo, por Katia Gardea

• Tutorial: Aprende a reparar o encuadernar tus libros proyecto coordinado por la Biblioteca Carlos Montemayor

• Visita virtual guiada a Biblioteca estatal infantil

• Espectáculo de pantomima: Anatomósferas II, por Luis Carlos Ortega

Talento nacional:

• De Michoacán, Un día soñé a Curicaveri, obra de teatro que contribuye a la recuperación de la cultura purépecha a través de la memoria y la tradición oral presentada por Silencio Teatro

• De Guanajuato: Teatro de papel y sombras: ¿Quién le teme a Espantapájaros? por Ojo Negro Teatro de Títeres

• De Ciudad de México: Espectáculo clown y musical: Ultramareadas, por Compañía de Artes Escénicas El Gallinero

• Concierto de reggae infantil: Vibritas, por Vibra Muchá

Programación para toda la familia

Talento regional:

• Miniserie de recorridos históricos: Aquí a la vuelta de página, por Colectivo Juaritos V

• Concierto de música mexicana, Entre estilos, por Diana Lucía

• Percutiendo en el desierto, concierto de percusiones por Eugenio Vega

• Documental: Sobreviviendo el 2020, elaboración de mural en la escuela primaria Rotaria # 6 Dr. Francisco Prieto, por Tania Castro

• Stop motion: Espacios vacíos, por Luis Carlos Núñez

• Video danza: Manifiesta, Chihuahua en Movimiento por Iká Movimiento

Desde el teatro Víctor Hugo Rascón Banda de Ciudad Juárez:

• Concierto inaugural Sempiterno, con la Orquesta Filarmónica AFINO

• Concierto Capricho mexicano, por Grupo Fidelio

• Eunucos, monologo teatral que, con humor negro, da una mirada crítica a una sociedad acostumbrada al miedo y la violencia, dirigida por David Vázquez

• Concierto Homenaje a Astor Piazzolla por Alex Mercado

• General Cancardi en concierto

• Concierto Sortilegio andante y Noche lírica por Grupo Fidelio

Desde el teatro de los Héroes en Chihuahua:

• INUIT, música nueva, con influencias de jazz, música popular y bell canto, presentado por Ángel García

• MozArteAndo, repertorio de Mozart por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua

• Ritual Esmeralda, Lectura dramatizada que habla sobre la convergencia de la terrible violencia y la belleza natural y cultural de Madera, Chihuahua, por Rogelio Quintana

• El caimán y los sapos, obra de teatro que retrata la apatía de la sociedad, presentada por Teatro Bárbaro.

• Opium Ensamble, recital de música mexicana por Eduardo Salmón

• Voces al viento, recital de música vocal contemporánea por Pamela Martínez

• Miniserie de monólogos: Un personaje se prepara, por Miguel Serna

• El vuelo, Música indie pop con Sofía Trenti

Talento nacional:

• De Ciudad de México: Texel Texas, obra de teatro surrealista que trata el vacío existencial y la frontera entre la vida y la muerte: presentada por Lázuli Teatro en Teatro de los Héroes y Teatro Víctor Hugo Rascón Banda

• De Querétaro: Saxodia – Cuarteto de saxofones

• De Ciudad de México: Ballet La Catrina – con la Compañía Capitalina de Danza

Talento internacional:

• Desde Suiza, cuatro cortometrajes de estudiantes de la escuela superior de arte y diseño de Ginebra

• Nuit de mars

• El sheriff mira al mono matar al cerdo

• 69120 caras

• Hijo

• De Costa Rica: Festival de Folklore, por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales

• De Bulgaria: Concierto El misterio de las voces búlgaras

• Desde Hungría: Película El testigo, por Péter Bacsó, un clásico de culto, conocido como la mejor sátira sobre el comunismo

• De México, El Salvador, Chile, Guatemala, Colombia y Argentina: Popurrí Coro Internacional de México, por la Fundación para el desarrollo de la excelencia humana A.C.

• Desde Rusia: Espectáculo de danza con el Ensamble Nacional Académico del Baile Popular Ruso FaiziGaskarov

• Desde China: Espectáculo interdisciplinario que mezcla la acrobacia, el teatro y la musica Follow the Mother River, por Qinghai Performing Arts Group

Exposiciones y recorridos

• Plaza cultural los Laureles en Chihuahua y Pueblito Mexicano en Ciudad Juárez: Cerámica interactiva: Out of the Box, por Adán Sáenz, Ramón Durán, Isabel Paredes, Javier Espinoza & Edith Ramírez.

• Museo casa redonda: Pintura cuauhtemense: Confluencia, por Esteban López Quezada, Águeda Lozano, Luis Fernando Villalobos y Miguel Valverde.

• Imágenes y evocaciones del Camino Real de Tierra Adentro, fotografía de Libertad Villarreal en Ciudad Delicias.

En el Centro Cultural Paso del Norte:

• Fotografía: Memoria del escenario, por Luis Pegut, Gabriel Cardona, Jorge Cuevas, Alejandro Briseño, Humberto Morales, Cecilia Sapién y Jaime Moreno.

• Pintura: Juguetes de mi infancia, por Susana Alvarado.

• Exposición Patrimonio Cultural de Bulgaria

• Video recorrido por el Museo Nacional de Arqueología de Bulgaria

9 de agosto día Internacional de los Pueblos Indígenas

• Mesa panel: Apropiación cultural, con las Artesanas Mayra Díaz y Alicia Lemus

• Presentación del documental: Témali Bowela: Expresiones artísticas de los pueblos originarios, con el cineasta Sócrates Rodríguez, la escritora Yulisa Salvador y la artesana Blanca Rentería

• Mesa panel: Proyección nacional e internacional, con el Artista visual Filogonio Naxin y la escritora Nadia López

• Concierto de Raprámuri a cargo de Jairo Castillo y Mateo González, con la colaboración especial del artista visual Eque López

12 de agosto día Internacional de la Juventud

Encuentro virtual de literatura joven 2021:

• Conferencias magistrales: La novela extensa y sus laberintos, por Israel Holtzeimer y La venturosa aventura de escribir poesía, por Raúl Aníbal Sánchez V

• Mesas de escritores jóvenes

• Narrativa y Ensayo

• Cuento y Crónica

• Poesía

• Taller: La experiencia editorial – José Alfredo Caro y Luis Fernando Rangel V

• Presentación de la Antología de Literatura Joven 2019-20 por Ramón Rangel y Raquel Muñoz

• Desde Monterrey: Conversatorio con Juan Daniel García Treviño “El ulises”, antes y después de Ya no estoy aquí

Premios:

• Premio Literatura Joven a lo mejor de la poesía, cuento y ensayo

• Premio Erasmo Palma, al mérito literario indígena

• Entrega de la presea Gawí Tónara, pilares el mundo, reconocimiento al artesano Juan Quezada por su invaluable labor en el arte de la alfarería

Actividades académicas

Conversatorios:

• De Israel: Del ralámuli al hebreo: Traducción de poemas de Martín Makawi, por Edith Lomovasky-Goel

• Desde Ciudad Juárez: Conversatorio: Las manos que bordan

• De Chihuahua: Mesa de diálogo, Mujeres hispanas en las letras: De los libros a la calle, por Aurora Mendoza V

• Políticas culturales internacionales post pandemia, con la participación de agentes culturales de diversas embajadas en México

Talleres:

• Desde Colombia: Taller de danza: Cuerpo, comunidad y creación, por Sandra Milena Gómez

• Desde Sinaloa: Creación escénica a través del performance cinematográfico, por Gabriel Silva

Del Estado de México:

• Diseño de imágenes para redes sociales con herramientas online, por Leticia Hernández

• Principios de subtitulación audiovisual para creadores escénicos, por Virginia Bonilla

De Chihuahua:

• Jugar en escena: Taller de creación teatral para los primeros años, por Nataly Proo

• Círculos de lectura: Voces lésbicas en la literatura, por Leticia Gámez y

• Ecoliteratura, ecopoética, por Uriel Galaz

Gran concierto de clausura desde el Teatro de los héroes con el show Sanctuary: A GospelNight, evento presencial con cupo limitado y transmisión en vivo a través de los canales oficiales.

Tenemos FICH para todas y todos, disfrútalo, sorpréndete, conéctate y asiste, para mayor información consulta las redes sociales de la Secretaría de Cultura: https://www.facebook.com/CulturaChih y del Festival Internacional Chihuahua: https://www.facebook.com/festivalchihuahua.

