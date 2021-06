Exige PAN a la federación se resuelva de inmediato el desabasto de medicamentos contra el Cáncer

El Partido Acción Nacional se une a la exigencia y al legítimo reclamo que la sociedad ha impulsado para que el Gobierno Federal resuelva de inmediato el desabasto generalizado de algunos medicamentos y vacunas en el país, incluidos los que forman parte del tratamiento contra el Cáncer.

La dirigente del PAN en Chihuahua Rocío Reza indicó que la salud es un tema que no puede esperar y que se deben agotar todos los esfuerzos para la adquisición de medicamentos del cuadro básico y aquellos de urgencia mayor como lo son los tratamientos contra el cáncer cuyo desabasto ha sido denunciado desde hace un par de años.

“Nos solidarizamos con los padres de los niños con cáncer y todas las personas que están sufriendo por el desabasto de medicamentos, es un tema que no puede esperar y es por ello que hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales a no ser indiferentes y agotar todos los esfuerzos para resolver los faltantes de medicamentos y deficiencias de atención en el sector, la salud de los mexicanos es lo primero” señaló.

Al ser cuestionada por las declaraciones del subsecretario de prevención y promoción a la salud Hugo López Gatell en las que refiere que las protestas se han politizado e incluso acusó de golpismo señaló:

“Se han corrido funcionarios por declaraciones menos graves, lo de Gatell es algo vergonzoso que no debe permitirse, no debe referirse así a un problema tan sensible por la incompetencia de quienes deben garantizar el acceso a la salud, ellos son los que quieren politizar y justificar su incompetencia, hay que ponerse a trabajar” finalizó.

Una de las principales políticas publicas que impulsará Acción Nacional en la próxima legislatura federal será el reforzamiento o replanteamiento de los esquemas del sector para que se resuelvan de inmediato los problemas de atención y acceso a la salud de la población.

Comentarios