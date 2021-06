Yo no soy el abogado litigante, ni el presidente del partido, me pidió pruebas y aquí estoy: Silvano Aureoles

POR: MARCO FRAGOSO

El gobernador de Michoacán expresó que no es el abogado litigante, ni el presidente de un partido, por lo que no acudió a Palacio por temas político electorales.

Lo anterior luego de que el presidente expresara, durante la mañanera que no recibiría a Aureoles, pues si tiene alguna denuncia que la presente en el INE o en la FGR, además de que hay que cuidar la investidura presidencial.

Entrevistado fuera de la calle Moneda, Aureoles aseguró que el presidente le pidió pruebas de que el narco ayudó a Morena en las elecciones y por eso acudió fuera de Palacio Nacional.

Pero aseguró que no acudirá a la Fiscalía ya que el no es ningún abogado.

Cuestionado sobre cuáles eran las pruebas y si las podía mostrar el gobernador se negó ya que únicamente se las mostraría el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que eran documentos, grabaciones y videos.

También expuso que acudió fuera de Palacio Nacional ya que ha dejado 7 solicitudes de audiencias con el presidente.

“Si yo lo solicito ya sé lo que va a pasar, la audiencia no me lo va a dar, pero sobre todo porque él pidió el jueves pasado que yo le presentara pruebas, yo no ando litigando la elección”, destacó.

Yo no soy el abogado, yo no soy parte del equipo que esté litigando una jornada electoral, no soy el candidato, no soy el presidente de los partidos, hice una reflexión y la semana pasada en un medio de audiencia nacional en donde expresé mi preocupación porque el estado vuelva las épocas oscuras de los narcogobiernos que hubo de 2008 hasta 2014 qué lastimaron a Michoacán y no quiero”, insistió.

El gobernador resaltó que de confirmarse que el narco ayudó a Morena, Michoacán estaría regresando al narcogobierno, sumando una preocupación nacional.

“Porque no solamente eso pasó en Michoacán, lamentablemente mucha gente no se anima a denunciar que en algunos estados levantaron a más de mil personas para que pudieran dejarles la elección a modo a los candidatos de Morena”, aseguró.

Incluso advirtió que en el 2024 la delincuencia organizada podría colocar al próximo presidente “Y entonces el narco esté despachando en Palacio Nacional”.

El pasado 24 de junio, el gobernador de Michoacán anunció que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de bandas del narcotráfico en la elección intermedias del pasado 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia de México por el número de cargos a elección.

Ese mismo día López Obrador dijo no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que “lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo”.