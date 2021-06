Se registra crecimiento preocupante de contagios de covid-19: IMSS

EXCELSIOR

Para evitar un repunte de contagios durante las vacaciones de verano, es fundamental fortalecer la aplicación de pruebas rápidas para los trabajadores del sector turístico y dar seguimiento a las personas enfermas y sus contactos, señaló Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS).

Añadió, que, en los bares de playa, hoteles y centros nocturnos, será determinante respetar los aforos que están permitidos, promoviendo la sana distancia.

Al participar en la conferencia de prensa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) sobre Expectativas del sector turismo en Vacaciones de Verano 2021, Robledo Aburto, destacó que la pandemia de COVID-19 no ha terminado.

Reiteró que el 31 de julio del año pasado se publicó el lineamiento nacional para la reapertura del Sector Turismo, en el cual se establecieron las disposiciones sanitarias que deben seguir las personas trabajadoras de este sector, pues señaló, que “no hay que bajar la guardia para no tener que cerrar la economía”.

“La pandemia no ha terminado, pero algo es seguro: estamos mejor preparados y listos para enfrentarla sin afectaciones a la actividad. Hay que seguir trabajando para una pronta, pero responsable reapertura económica y del turismo que sea de manera plena y por eso no hay que aflojar el paso. Es mucho lo que hemos logrado hasta el momento y no podemos fallar en este momento que es crítico”, sostuvo.