Recibe Comisión de Educación y Cultura el informe con los ganadores de la convocatoria Medalla Chihuahua al Mérito Educativo

En reunión virtual de la Comisión de Educación y Cultura, presidida por el diputado René Frías Bencomo, fue presentado el informe del Jurado Calificador del Premio Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2020-2021, en el cual se da cuenta del veredicto de los trabajos ganadores.

Dentro de la lectura del informe, el Dr. Fernando Pacheco Ríos, en su calidad de coordinador del Jurado, señaló que en la categoría individual, resultó ganador el trabajo con el nombre Semilla Deportiva, bajo el seudónimo Run The Way; en la categoría de equipo, fue la aportación titulada Acuaterapia, con el seudónimo Poseidón.

En relación a la revisión de las aportaciones, cada miembro del jurado calificó en lo individual y se realizó una base de datos con las puntuaciones que cada uno otorgó, de las cuales se obtuvieron los trabajos mejor evaluados en cada categoría, continuó Pacheco Ríos.

El diputado René Frías Bencomo, señaló que la presentación y el dictamen emitido por las y los integrantes del Jurado, dan muestra del profesionalismo con el que se trabajó, agregó que las personas integrantes, únicamente conocieron los trabajos mediante seudónimos, para que fuera un proceso totalmente transparente y la evaluación objetiva y en base a la calidad de los trabajos.

Por último, refirió que con dicha labor y el reconocimiento que se hace en la convocatoria en materia, se constata cómo maestras y maestros, y también quien no es maestro de profesión pero tiene interés en el sistema educativo, cuenta con alternativas y aportaciones para que la educación de la niñez y de la juventud sea mejor e integral.

Cabe mencionar que en la reunión acompañaron a Frías Bencomo el resto de los integrantes de la Comisión Legislativa, la diputada Deyanira Ozaeta Díaz y los diputados Gustavo De la Rosa Hickerson, Lorenzo Arturo Parga Amado y Francisco Humberto Chávez Herrera.

Es importante señalar que en esta ocasión se unieron las ediciones 2020 y 2021, ello debido a que por la situación de la pandemia por COVID-19 el año próximo pasado, se suspendieron las actividades propias de la convocatoria.

