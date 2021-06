Pide alcaldesa no tirar basura en desagües y transitar con precaución

La alcaldesa de Chihuahua, María Granados Trespalacios, solicitó a los ciudadanos no tirar basura en los desagües para evitar inundaciones, así como transitar en sus vehículos con precaución y cortesía para evitar accidentes.

“Quiero hacer un llamado frente al temporal por lluvias que vivimos, para que nos cuidemos unos a otros y prevenir pérdidas irremediables”, dijo.

Agregó que es fundamental no salir de casa de no ser necesario, sin embargo si por alguna razón se debe conducir un vehículo hay que hacerlo con prudencia y cortesía, además de no cruzar afluencias de arroyos pues la corriente podría llevárselos.

