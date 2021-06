Corral y Madero tiraron dinero a la basura con obras que no sirven para evitar inundaciones: Cruz

El presidente electo del municipio de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, calificó como dinero tirado a la basura las obras pluviales que ha realizó el Gobierno del Estado a través del Fideicomiso de Puentes encabezado por Sergio Madero, quien en concreto en un vaso de captación en la zona Pronaf y en jardineras que habrían de evitar inundaciones en las Avenidas de Las Américas y Abraham Lincoln gastó 50 millones de pesos en obras que fracasaron en su utilidad.

Tras las lluvias presentadas este domingo por la tarde y noche, quedó claro que las jardineras de captación de agua de lluvias en la Avenida Américas no fueron de utilidad y que el tan anunciado vaso de captación instalado en el Circuito Pronaf, no sirvió para nada y se vieron incluso afectaciones peores a las que ya había, esto ante la falta de supervisión de Javier Corral a todas las obras en las que su equipo está malgastando dinero.

Es una lástima que se realicen obras que son necesarias para la ciudad, de manera tan apresurada, mal planeadas, ineficientes y prácticamente sin supervisión por parte del gobierno de Javier Corral, que en su último año mostró más prisa por gastarse el dinero de los juarenses que ganas de hacer bien las cosas, ya que ese es el común denominador de las obras de su gobierno, señaló Pérez Cuéllar.

Las inundaciones por toda la ciudad son un problema serio que perjudica la movilidad de la ciudadanía, por lo que es de esperarse que toda obra que se realice sea de calidad y funcional, sin embargo ese evidentemente no es el interés ni de Javier Corral y Sergio Madero, quienes solo han realizado obras que en su estreno fracasaron, como es el caso de los vasos de captación en la zona del Pronaf, en donde las canaletas que deberían conducir el agua a dichas instalaciones no funcionaron.

Estas obras se suman al historial de pésimas construcciones realizadas en esta administración, desde los puentes enanos, los pasos a desnivel mal hechos, las obras del BRT, la remodelación de la primera línea troncal del Bravo Bus y un largo listado de malas ejecuciones.

