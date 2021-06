Habilita Gobierno Municipal dos refugios temporales por fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad, el Gobierno Municipal habilitó dos refugios temporales uno ubicado al norte de la ciudad, en el centro comunitario Tricentenario y el otro al sur de la ciudad, en el centro comunitario Mármol III, los cuales estarán abiertos las 24 horas.

En el refugio temporal Tricentenario, ubicado calle Andazola y lateral Dostoyevsky #14701, colonia Chihuahua 2094, se estará recibiendo a las personas que se encuentran en situación de calle.

Mientras que el refugio temporal Mármol III, ubicado en la calle Eusebio Castillo #8400 de la colonia Mármol III, recibirá a las familias afectadas por las lluvias en sus hogares.

Cabe señalar que elementos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil han brindando auxilio y apoyo a la ciudadanía que se ha visto afectada por las fuertes lluvias; asimismo, agentes de Grupos Especiales realizan recorridos en las zonas afectadas para ayudar a quién lo necesite.

Por lo cual se pide a la población que atienda las recomendaciones y tome las debidas precauciones para evitar inundaciones en los hogares o accidentes en la vía pública.

Ante cualquier situación de emergencia, pueden comunicarse al teléfono 9-1-1, así como en la aplicación “Marca el Cambio” y en los botones de pánico, que se encuentra ubicados en diversos puntos de la ciudad.

Debido a las lluvias que podrán presentarse en la ciudad, sigue las siguientes recomendaciones:

Si conduces

– Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas

– Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia

– Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro

Si te encuentras en la vía pública:

– Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia

– No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte

– Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes

– No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua

Si estás en casa

– No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas

– Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües

– Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas

El Gobierno Municipal continuará brindando atención a población que lo necesite durante esta temporada de lluvias, en Chihuahua juntos nos cuidamos y protegemos.

Comentarios