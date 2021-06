Miss Universo, en favor de participación de mujeres trans

La Razón

Por: ADRIANA GÓCHEZ .

Andrea Meza celebra la diferencia

La mexicana Andrea Meza dice a La Razón que deben ser respetadas y le gustaría que compitieran en el país; ve con buenos ojos incursión de exreinas en política.

Hace tres años Ángela Ponce rompió paradigmas y se convirtió en la primera mujer trans en participar en Miss España y en Miss Universo y tras eso, diversos certámenes de belleza han cambiado sus reglas, los ejemplos más recientes son Sudáfrica y Colombia. Andrea Meza, tercera mexicana en coronarse, aplaude esta apertura y afirma que le gustaría que nuestro país también lo hiciera.

La inclusión de mujeres trans en concursos de belleza ha sido bien recibida, pero también tiene sus detractores, una de ellas ha sido Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, quien ha señalado que sólo deben participar en certámenes enfocados a la comunidad trans. Sin embargo, Andrea Meza señaló que es momento de tener a la primera connacional transexual representando a México.

“Son totalmente bienvenidas, a mi parecer ellas son mujeres y merecen ser respetadas y ser vistas por eso. Me encantaría que hubiera mujeres trans participando en México”, expresó Meza en entrevista vía Zoom con La Razón.

La ingeniera de software celebra que este tipo de concursos se estén transformando y así como están abriendo la posibilidad de que mujeres trans compitan, también estén mostrando a personas auténticas y humanas.

“Me encanta, es lo que quiero que vean, no me considero la mujer más bella del universo, eso para mí no existe. La belleza es subjetiva y lo que a mí me parece bello para otra persona puede no serlo. Estoy aquí porque represento a la imagen de una mujer actual, real y preparada”, dijo la joven de 25 años.

No solamente en Miss Universo, cualquier mujer que llega a un puesto alto y que demuestra que está preparada y que es valiosa, motiva estos cambios; por eso me gusta invitarlas a que se atrevan a salir, a llegar muy lejos, que no se dejen intimidar Andrea Mezaa, Miss Universo

Andrea Meza destacó que le gusta que cada vez se vaya derrumbando la creencia de que las mujeres sólo son valiosas por su físico. “Estamos eliminando esa idea de que debemos sentirnos bonitas para ser aceptadas o que tenemos que vestir de cierta manera; vamos dejando del lado el concepto de que la belleza está peleada con la inteligencia; no es así, no importa la manera en que te veas, sino lo que traes dentro, tu personalidad y el espíritu que dejas salir, eso es lo que vale”, señaló.

La también activista, quien próximamente vendrá a México para recibir su bienvenida como Miss Universo, compartió que por ese motivo, desde que emprendió el sueño de coronarse en el certamen se propuso ser transparente e incluso permitirse equivocaciones.

“Cuando llegué a la competencia de Miss Universo me prometí que me iba a mostrar tal cual soy y que iba a dejar que escucharan mi risa estruendosa, por la que mi mamá me regaña a veces; me iba a permitir equivocarme sin sentirme mal ni culparme y estoy convencida que eso fue lo que me dio el título. No cambiaría nada de lo que hice”, agregó.

Respecto a sus planes en México, contó que busca impulsar proyectos con el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Además compartió que en el Consulado de México en Estados Unidos ya se reunió con líderes mexicanas que apoyan a mujeres migrantes.

“Estamos planeando algunos proyectos interesantes con cada una de ellas para ver de que manera al formar alianzas le podamos dar más luz a los planes que ellas tienen, que la gente conozca de estas acciones”, detalló.

Andrea Meza Nació: Chihuahua

Edad: 25 años

Estudios: Licenciatura en Ingeniería de Software

Pasatiempos: crossfit, rappel y sandboard

Aspiraciones políticas

“La gobernadora electa de Chihuahua es mujer y eso me causa mucho orgullo; los certámenes son plataformas que te ayudan a impulsarte y llegar a lugares más altos; entonces, si hay quienes estuvieron en un concurso y ya representaron a México o a cualquier otro país y ahora buscan incursionar en la política a mí me parece maravilloso, porque las mujeres que están aquí tienen profesiones muy variadas hay doctoras, arquitectas, ingenieras y cada una busca distintas metas y si una de esas es la política y ayudar al mundo desde ese lado, me encanta”, resaltó la chihuahuense.

Sin embargo, descartó la posibilidad de aspirar a algún cargo como funcionaria pública en un futuro: “Personalmente mi enfoque no está en la política, me voy por otros lados porque tengo la convicción que se puede ayudar desde nuestra trinchera y no necesariamente en cargos políticos”, aseguró.

Destacó que concursos como Miss Universo brindan herramientas que les sirven para la vida, incluida la incursión en la política, pero señaló que también se requiere de otro tipo de preparación complementaria.

“Son herramientas que te pueden servir para un cargo político; pero es una preparación que necesitas, no lo es todo, si te quieres dedicar a un cargo tendrás que hacer tu camino por fuera para poder llegar ahí; si soy ingeniera aquí no me van a dar clases de programación, me tengo que seguir preparando”, añadió.

El dato: La también activista sucede en el trono a la sudafricana Zozibini Tunzi, tras vencer a favoritas como la brasileña Julia Gama, quien quedó como su suplente.

