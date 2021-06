Un Chihuahua Pintado de Azul

Por: Rocío Alejandra Castillo Cervantes

Las campañas por fin han terminado y el día de la elección llegó, de este periodo de silencio, reflexión, ejercicio de la democracia y decisión colectiva; se deduce lo siguiente:

Al más puro estilo de ronda de antaño podemos decir que ¡Chihuahua se ha pintado de azul! ¿Por qué? Porque la mayoría decidió que la candidata a la gubernatura María Eugenia Campos Galván fuera quien sucediera a Javier Corral en el siguiente periodo gubernamental, en la Capital se repitió la fórmula, Marco Bonilla con ventaja gana la presidencia municipal, así mismo las diputaciones locales y federales; ya sea que la alianza contra MORENA dio resultado o el mismo promotor del voto hacia el partido del Gobierno (AMLO) se ha encargado de desgastar la imagen del mismo. Lo que sí es seguro, es que eso ha dado tranquilidad a los empresarios al menos en el estado, ya que al ganar el partido de gobierno federal se creó un temor colectivo de que se perdieran libertades conquistadas o bien, que el poder se concentrara en un solo hombre, lo cual no beneficia a la democracia que hemos luchado tanto en conseguir; por tanto quien merece una felicitación es el INE, porque no se dejó doblegar ante las amenazas y demostró que los ciudadanos somos capaces de crear elecciones limpias y que la palabra “fraude electoral” solo es un fantasma de un pasado lejano.

También es de rescatar que con todo y las controvertidas declaraciones mañaneras, la base de popularidad de AMLO no ha logrado decaer del todo, porque a la oposición con todo y hacer un frente común; no le alcanzó para conquistar la mayoría de gobernaturas, lo que sí es que con todo esto, esperemos que los ganadores se comprometan verdaderamente a luchar por el país, que cumplan las expectativas por las que fueron elegidos y a los que no ganaron; se sumen a trabajar en conjunto y acepten que los resultados no les fueron favorables.

El asunto de la intensa sequía por lo menos aquí en el estado nos ha demostrado que la falta de agua está consumiendo los pulmones del estado, ya que los tres incendios forestales en el estado pusieron de muestra que es necesaria capacitación para protección civil, la asignación real de recursos hacia desastres naturales (eliminada por el actual gobierno federal) y la contratación de gente preparada en Materia Ecológica y Ambiental en dependencias gubernamentales, además de que la población en general tenemos que valorar los lugares que permiten la creación y limpieza del oxígeno.

Más valor a las reservas naturales, más cuidado a las áreas protegidas y tener en cuenta las recomendaciones; tales como:

Evitar la contaminación de espacios, no tirando basura, ni sobrante de cigarros, al terminar apagar las fogatas.

Además si está en nuestras posibilidades, donemos cualquier alimento o agua a los brigadistas voluntarios.

Por un Chihuahua que Políticamente y Ecológicamente es de Todos

Gracias

