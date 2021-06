Raya2 Expansión tendrá como prioridad la formación de jugadores

ESPN

Se presentó de manera oficial el nuevo el equipo Raya2 Expansión, que tendrá como entrenador a Aldo De Nigris

Aunque no dejarán de lado la búsqueda de protagonismo, el objetivo en Raya2 Expansión es claro, lograr un proceso de formación de jugadores para que en un futuro lleguen al equipo de Primera División.

Aldo De Nigris, quien será el técnico de ese equipo, indicó que tienen objetivos claros y lucharán por estar en los primeros sitios de la justa, pero nunca perderá de vista que la mira está en la formación de jóvenes.

“Los objetivos son claros, sin perder lo principal que es seguir el proceso formativo, mantener la identidad, esa mentalidad ganadora, hambre de triunfo y en lo personal creceré en muchos aspectos, también en esta nueva posición que estoy me encantaría ver un equipo que siempre proponga, que esté en los primeros lugares, pero sin perder de vista el tema formativo”, indicó.

El ahora timonel se dijo agradecido con la directiva porque le dio la oportunidad de tomar las riendas de Raya2 Expansión y que luchará por lograr el crecimiento de los canteranos, que buscan el sueño de llegar a la Primera División.

Aldo De Nigris será estratega de ese conjunto, luego de haber sido auxiliar en Rayados de Antonio Mohamed y Javier Aguirre dentro del máximo circuito del futbol mexicano, pero dejó en claro no sólo a ellos les ha aprendido y que sólo el tiempo dirá si está listo para llegar a Primera División.

“Le he aprendido a muchos otros técnicos, soy privilegiado en ese aspecto de que tuve técnicos importantes en mi carrera, sin bien como jugador no pensabas en aprender, sino tener un mejor desempeño en el campo, el proceso que tuve al final fue como una maestría así lo tomé, para buscar a lo mejor el rumbo que quisiera como entrenador, es un sueño llegar a Primera División, pero he mantenido la calma, los procesos, estoy agradecido que me hayan dado esta oportunidad y de todos he agarrado algo.

Comentarios