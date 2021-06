Metallica lanzará edición de “The Black Album” con covers de Mon Laferte, J Balvin y más

UNOTV

“The Black Album” de Metallica es uno de los discos más emblemáticos e importantes de la historia del rock y para festejar el 30 aniversario de su lanzamiento, la banda decidió lanzar una edición especial con varios covers.

Varios artistas, entre ellos, Mon Laferte, J Balvin, Juanes, Instituto Mexicano del Sonido y hasta las Ha*Ash estarán en este disco tributo.

“The Metallica Blacklist”, el disco tributo presentará covers de canciones como “The Unforgiven”, “Sad But True”, “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman”.

A los artistas ya mencionados, se le suman Miley Cyrus, quien estará junto a Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, además de Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Cage The Elephant, Kamasi Washington, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Portugal. The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama y Weezer.

