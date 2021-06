Vea aquí el calendario del Destilichadero del Gobierno Municipal

– Se pide a los vecinos estar pendientes de las fechas y horarios del programa para que participen y saquen los tiliches de sus casas

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos continúa implementando cada semana el programa de Destilichadero en distintas zonas de la ciudad, con la finalidad de apoyar a las familias a deshacerse de los residuos de gran volumen que el camión recolector no puede retirar.

El calendario de atención para los próximos días es el siguiente:

Lunes 21 de junio

Colonias: Barrio del Norte, Lince 1 y 3, San René, San Marcos y Claudia (cuadrante: calle Del Ángel – Av. H. Colegio Militar – Luis Estavillo – Vialidad Sacramento)

Contenedor: San Juan Bautista y Vialidad Sacramento

Martes 22 de junio

Colonias: Arquitos y Vista Hermosa (cuadrante: María Luisa – Elia – Presa Falcón – Av. Niños Héroes – Av. Mirador – Pekín – calle 10ª – Prolongación Teófilo Borunda)

Contenedor: C. 16ª y Pekín

Jueves 24 de junio

Colonia: Gustavo Díaz Ordaz (cuadrante: Alta Tensión – Av. Coordinadora – C. 48ª – C. 46ª – Zubirán – Ruiz Cortines – Adolfo de la Huerta – C. 62ª – Ciudad Valle – Ayuntamiento)

Contenedor: Melchor Guaspe y C. 48ª

Viernes 25 junio

Colonias: Ignacio Rodríguez, Felipe Ángeles y Felipe Ángeles 1 (cuadrante: Ramón Betances – 16 de Septiembre – Ignacio Rodríguez – Vicente Guerrero – Del Estudiante – Ignacio Allende – Unidad Popular – De Magisterio – Lat. Periferico de la Juventud)

Contenedor: Ramón Betances y Egipto

El director de Servicios Públicos, Ricardo Martínez García extendió la invitación a los ciudadanos de dichas colonias para que aprovechen y se deshagan de esos tiliches que tienen en sus hogares, que ya no sirvan y les estén estorbando, además recordó que el servicio de Detilichadero es gratuito y se lleva en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde

