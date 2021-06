El regalo más grande que me ha dado la vida es poder ser padre. Me considero afortunado por la misión que Dios me encomendó al formar una familia con Karina y ser el papá de Marco, Pablo y Mateo.

De verdad que no tengo palabras para expresar la felicidad que siento al verlos, este día, le deseo a todos los papás que siempre estén llenos de dicha, que abracen con amor a sus hijos y que disfruten el camino de verlos crecer. Feliz día del padre.

