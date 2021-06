Ex guardaespaldas de Angelina Jolie y Brad Pitt revela todo sobre su romance

La Botana

Angelina Jolie y Brad Pitt quedaron enamorados el uno del otro cuando se conocieron, según lo ha revelado el ex guardaespaldas de la poderosa pareja, Mark Behar.

“Primero, Brad me contrató, y una vez que la química comenzó, Angelina dijo, ‘Yo también te necesito’”, dijo el personal de seguridad a los medios. “Y yo estaba como ‘¡Podía ver a dónde iba esto!’”

“Era como estar en la escuela secundaria y pasar notas entre amigos”, agregó Behar sobre el tiempo que pasó con Jolie y Pitt de 2004 a 2006. “No querían que nadie lo supiera, y pensé que era realmente genial. “

La pareja se conoció por primera vez en el rodaje de la película Mr and Mrs Smith.

“Definitivamente se podía sentir que había algo allí”, continuó. “No me metí en todo el asunto de Jennifer [Aniston]. No hice preguntas. Solo pensé para mí mismo que tal vez las cosas iban mal entre ellos, o que se habían roto “, dijo Behar sobre estar en el set en ese momento.

“Brad me habló de Jennifer. Me dijo que la relación no iba tan bien y que fue como si un tornado llegara y se lo llevara con Angelina “, agregó.

Hablando sobre la batalla por la custodia de cinco años del dúo, Behar dijo: “Hay un panorama más amplio que no conocemos”. Cuando estás en ese estado, podría ser personal, podría ser dinero, podría ser por el amor de los niños, podría ser amargura. Realmente no lo sabes”.

