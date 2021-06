Urge Congreso acciones para preservar el patrimonio natural del Parque Nacional Cascada de Basaseachi

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la finalidad de que se implementen acciones tendientes a preservar el patrimonio biocultural y los servicios ambientales esenciales para el bienestar social y desarrollo sustentable, con el objetivo de conservar el patrimonio natural y los procesos ecológicos del Parque Nacional Cascada de Basaseachi.

La iniciadora del exhorto aprobado de manera urgente, diputada Rocio Sarmiento Rufino, expuso que en las visitas que ha realizado en la región mencionada y de acuerdo a información emitida por diferentes medios de comunicación, la Cascada de Basaseachi es una de las Áreas Naturales Protegidas del Estado, y actualmente se encuentra prácticamente seca, ya que se observa apenas un hilo de agua que moja las paredes de la barranca, circunstancia que requiere ser atendida a la brevedad.

Es por lo anterior que se hace el llamado urgente a la instancia federal referida, para que dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instancia encargada de atender la problemática expuesta, con base al Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual considera tipos de área natural protegida y competencia de la Federación, a los Parques Nacionales, como es el caso del Parque Nacional Cascada de Basaseachi.

Por último, la Legisladora recordó que el pasado 10 de febrero del año 2020 se exhortó a la Federación para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Turismo, ambas del Gobierno Federal, para que investigaran y resolvieran las afectaciones sufridas en la dicha zona, asimismo, para que el Gobierno del Estado, gestionara ante el Gobierno Federal, la atención inmediata a la problemática que prevalece y que se ha vuelto una constante lamentable respecto a las afectaciones suscitadas en el lugar señalado, sin embargo, las circunstancias que imperan actualmente son diversas a las entonces atendidas, por lo cual este Congreso insta para que de manera urgente se salvaguarde dicha área protegida y los derechos humanos involucrados en la problemática señalada.

—

Insta Congreso se implementen acciones para detener los incendios forestales en la Sierra

De manera urgente integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, exhortaron al Centro Estatal de Manejo del Fuego y a la Comisión Nacional Forestal, para que de manera coordinada trabajen y destinen los recursos humanos y económicos necesarios para detener los 27 incendios forestales activos que han afectado cerca de 24 mil 390 hectáreas en la sierra de Chihuahua.

El exhorto fue presentado por la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PT, Deyanira Ozaeta Díaz, en el cual refirió que los desastres naturales requieren de una capacidad de respuesta inmediata que permita disminuir los riesgos.

“Si bien es poco probable saber cuándo y en dónde se presentarán, sí es posible contar con planes, programas, protocolos y estrategias que permitan no solo eliminar las pérdidas humanas, sino disminuir los daños ambientales” agregó.

De la misma manera, detalló que un informe emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en su corte del 16 de junio señala que se reportan 27 incendios forestales activos, todos ellos en municipios de la Sierra Tarahumara como Carichí y Bocoyna principalmente, además de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Temósachi y otras localidades.

Los daños que provocan los incendios son difíciles de cuantificar, la flora queda desprotegida ante las plagas y enfermedades, además, se daña su capacidad de crecimiento; los suelos modifican propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo que las consecuencias se convierten en una cadena de reacciones que contribuye de diferentes maneras al calentamiento atmosférico; detalló la Legisladora.

Enfatizó que, la prevención es fundamental en la estrategia para controlar y disminuir los daños, una reacción ordenada, coordinada y expedita es vital, hoy se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten tener monitoreado el origen y el avance de los incendios, sin embargo, debe ir acompañado de acciones prematuras que disminuyan su expansión, y es aquí donde se ha fallado, por ello, los tres niveles de gobierno deben trabajar en conjunto y con una misma estrategia pero no ha sido así, parece que no hay una estrategia ni acciones que aseguren la restauración de las áreas afectadas, ni protocolos para detectar con oportunidad la presencia de los incendios.

Por último, conminó a sus compañeros y compañeras, para que en la medida de sus posibilidades brinden apoyo con víveres a las zonas afectadas en apoyo a los ciudadanos que se suman día a día a las labores para mitigar los incendios referidos.

—

Pide Congreso se informe sobre el estado que guarda la Hacienda Pública Estatal

Con la finalidad de conocer respecto al estado de la Hacienda Pública Estatal el Congreso del Estado, solicitó la comparecencia del Secretario de Hacienda, ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con el propósito de que se proporcione la información necesaria con el objetivo de tener los datos precisos respecto a la deuda interna y externa a cargo del Gobierno del Estado.

El diputado Miguel Ángel Colunga Martínez y la diputada Carmen Rocío González Alonso, presidente y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso, fueron quienes presentaron el exhorto aprobado de manera urgente.

En este sentido, señalaron que la información requerida es en relación a la deuda interna entiéndase como todas aquellas cantidades o ministraciones que la Secretaría de Hacienda tuvo y tiene la obligación de hacer entero a los Poderes del Estado distintos del Poder Ejecutivo, así como la Administración Pública Descentralizada.

Colunga Martínez, al presentar el asunto al Pleno, señaló que de manera reiterada el Gobierno del Estado ha manejado importes o cantidades que no han sido enteradas tanto a la Administración Central, así como a los diversos Poderes del Estado y la Administración Descentralizada Estatal, lo cual resulta preocupante, ya que, sin duda alguna, pueden comprometer la prestación de servicios públicos de vital importancia para la ciudadanía, tales como la impartición de justicia, sin embargo uno de los más importantes para la ciudadanía es el ámbito de salud pública.

La posible omisión en la que ha incurrido el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda, contraviene a lo dispuesto por el Congreso del Estado al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por lo que resulta imperante que el Legislativo Estatal, cuente con la información que permita identificar las cantidades que no han sido debidamente enteradas en favor de las instancias a las cuales se les había asignado un recurso público para garantizar un adecuado desempeño en las distintas áreas.

Dado a lo antes expuesto y en relación a la información emitida en sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense del día 9 de junio del presente año, en la que su presidente informó que no había convenio firmado con el Gobierno, y que el adeudo del mismo hacia el organismo es relativo a un retraso de seis meses, lo cual es información contraria a la emitida por el titular del Ejecutivo Estatal y del Secretario de Hacienda; es que el Poder Legislativo hace el llamado para que comparezca el encargado de la hacienda pública estatal, para que brinde información fehaciente de la deuda interna y externa.

—-

Exigen crear estrategia estatal de atención integral por la sequía

En Sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, fue aprobado de manera urgente el exhorto presentado por el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en el cual se exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que en el ámbito de sus competencias, realicen de manera coordinada una estrategia estatal de atención integral por la sequía, a fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de la población del Estado de Chihuahua.

El Legislador informó que de conformidad al Monitor de Sequía de México, del 31 de mayo del 2021, el porcentaje de sequía en la Entidad, es de 7.6% Sequía Moderada (D1); 73.3% Sequía Severa (D2); 15.5% Sequía Extrema (D3) y 3.6% Sequía Excepcional (D4), siendo la afectación en los 67 municipios que conforman el Estado.

Son dos municipios que presentan Sequía Moderada (D1); 48 municipios con Sequía Severa (D2); 12 municipios con Sequía Extrema (D3), siendo los siguientes: Casas Grandes, Coyame del Sotol, Chínipas, Galeana, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Madera, Morelos, Moris, Nuevo Casas Grandes, Urique, Uruachi; 5 municipios ya presentan Sequía Excepcional (D4), siendo Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Ojinaga. Por lo que son 17 municipios en nuestro estado que presentan problemas graves de sequía, y 48 municipios en situación severa.

Agregó que dicha situación hace que el presente año continúe con presencia de incendios forestales, lo que ocasiona daño y desequilibrio en el ecosistema local; en cuanto a la zona de riego con agua del subsuelo hay 15 mil 682 pozos, los cuales están sobreexplotados por la falta de recarga de lluvias, y las ocho presas en la entidad, siguen con bajo volumen disponible para el actual ciclo agrícola.

Es por ello, y ante el escaso ciclo de lluvias que se ha presentado en el Estado, que se pide a las instancias referidas, para que se implemente de manera coordinada una estrategia de atención integral por la sequía, que contempla el garantizar el derecho a la alimentación de los pueblos originarios de habitan en la Sierra de Chihuahua, así como un programa emergente de empleo temporal, y se otorguen ingresos extraordinarios para que las familias puedan solventar las necesidades más urgentes.