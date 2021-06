“¿Por qué tengo que hacer rock, solo porque mi papá era roquero?”: Amandititita

La Crónica de hoy

Por Luis Piña

Entrevista. La hija de Rockdrigo González, lanzó hace unos días “Frágil”, una cumbia en la que desnuda su lado más sensible.

La mítica cantante Amanditita se desnuda sentimentalmente con su público y estrena “Frágil”, su más reciente creación en la cual podemos escuchar a una cantante más sólida y sensible. En entrevista con Crónica Escenario, la artista mexicana nos platica de una dolorosa transición que le hizo escribir este último sencillo.

“Tengo una imagen muy fuerte y controversial, se puede decir que hasta cierto momento agresiva, porque yo me quise hacer esa voz, porque sentía que a las mujeres nunca nos dan el permiso de tener esa voz y que solo cierta personalidad de la mujer es la que se ve en la tele y en el radio de cierto estereotipo”, expresó la intérprete.

“Quiero ser totalmente diferente y salir completamente masculina y rockera haciendo cumbia y diciendo lo que siento y denunciando. Para mí la denuncia era algo con lo que yo creo que es el cambio, la denuncia habla para decir ‘no más’, ‘hasta aquí llegué’. Entonces es una imagen que ven de mí”, contó la autora del exitoso tema “La muy muy”.

Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida por su nombre artístico de Amandititita y por ser hija del icónico Rockdrigo González, inició su carrera en 2007 pero no fue hasta 2008 que estrenó su primer disco La reina de la anarcumbia, un género musical del que ella creó combinando sonidos de cumbia, electrónica y rock punk, siendo “Metrosexual”, “La muy muy”, “La mata viejitas” y “La cumbia de Telmex”, las canciones más representativas de este género.

“Ha sido muy difícil esta carrera, sobre todo porque yo empecé en un género musical muy marginado como lo es la cumbia, la tenían relacionada con algo sin educación y corriente. Por ejemplo, los insultos que más me decían era ‘naca’, ‘corriente’, ‘no tienes educación’; y yo así de ‘¡Ah cabrón! Yo he estudiado más que ustedes’ y elegí la cumbia porque me parece un sonido maravilloso y una construcción tan compleja que ni muchos músicos estudiados lo pueden hacer. Y también habla de sobrevivencia, soy una eterna amante de México, de la raíz, de la cultura y pues para mí era muy importante y dije ¿por qué tengo que hacer rock, solo porque mi papá era roquero?”, enfatizó.

“Ahorita la cumbia ya es cool. Los Ángeles Azules están haciendo un trabajo gigante al hacer estas funciones con figuras de pop junto a ellos, pero faltan espacio para los jóvenes. Sobre todo me entristece que faltan muchas nuevas chicas haciendo cosas distintas, porque hay como ciertos modelos que todos reproducen”, aseguro Amandititita.

“Frágil”, el más reciente sencillo de la artista, muestra un lado que la cantautora ha mantenido muy oculto durante su carrera: “La realidad es que soy una persona muy vulnerable que se ha enfrentado con muchos problemas en la vida, que ha tenido una vida muy desestructurada, que no tuve infancia, que se ha reconstruido una y otra vez y que ha logrado, este año, sacar a la luz esa persona que soy: una persona que tiene problemas con la salud mental, que está en constante crecimiento y confrontando su vulnerabilidad y parte de eso fue salir con esta canción”, destacó.

“Es una canción que habla de la fuerza y sí, abrí mi corazón. Yo no hago canciones biográficas. Siempre hago rolas que tienen que ver conmigo pero que siempre está hablando de personajes de otras personas y, ahora sí, quise decir como soy. Cuando compuse esta canción no me sentía bien, no estaba pasando por un buen momento, me sentía atacada, otra vez estaba pasando por un momento en el que sentí que se estaban pasando de lanza conmigo”, dijo.

“Estamos en una época en la que, por algún motivo, la fragilidad de la situación ha vuelto a las personas muy agresivas y no pierden un segundo en tratar de lastimarte. A mí sí me han herido y el día que hice esta canción yo estaba llorando, me sentía totalmente desposeída, totalmente vulnerable y dije ‘no’. Yo he pasado por todas, a mí se me murió mi papá en el terremoto, he tenido que reconstruir, estuve sin casa, viví en la calle, yo soy una chingona y me voy a levantar de esta porque siempre me levanto. Digo, en el momento no lo podía ver y la cuestión es que todos lo vivimos, entonces quiero hacer esa invitación para enfocarnos en nuestra fortaleza porque si no se volverá más difícil el camino, de por sí ya es difícil”, contó Amandititita.

Si bien Amandititita está ligada a distintos escándalos desde el inicio de su carrera al mostrar una cara incluso hasta “agresiva” como ella lo autodenominó, ha entendido que ese no es el camino del éxito:

“Si tuviera que voltear a ver a la Amandititita de hace diez años le diría que se relaje un chingo. Salí como un huracán con una necesidad de demostrar que yo era fuerte y de demostrar que era capaz de hacer una canción como Molotov o El Cartel de Santa y estuvo padre, pero ¡Wow, que cansado!”, expresó.

“La verdad me caigo bien, me da risa porque a mí me gusta la gente loca entonces me da risa estar loca. Me atrae mucho la gente que rompe la línea, sé que no tengo un gran talento vocal y que no sé bailar, pero qué bueno, porque tuve que agarrarme de otros elementos e inventar otras historias y, al final, todo es un juego, no pasa nada, a nadie le importa”, concluyó.

