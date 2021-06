Ofensiva final por Mbappé

as.com

El Madrid espera que la estrella plantee al PSG tras la Eurocopa que quiere salir ya, y será entonces cuando intente negociar. El Fair Play Financiero, vital.

Las últimas declaraciones de Mbappé en las que reconoce en France Football que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro supusieron un gran refuerzo a la estrategia que ha planteado el Madrid para su fichaje. Fue una respuesta en toda regla al último órdago lanzado por Al Khelaifi en el que el presidente del PSG aseguraba que nunca que iría de la entidad. El plan para su salida sigue vigente. Según ha podido saber AS de fuentes que han participado directamente en las conversaciones (nunca se han hecho de manera oficial por respeto al PSG) entre el Real Madrid y la familia del jugador, ahora es el turno del propio Mbappé según la hoja de ruta establecida.

El Madrid espera que, después de la Eurocopa, Mbappé diga abiertamente en el PSG que se quiere ir este verano y que su intención de no renovar es firme. A eso se refería el jugador cuando dijo en France Football que nunca iba a hacer un “movimiento en forma de traición”. La idea del futbolista es ir de frente y plantear la situación. Ese será el momento en el que el Madrid entre en acción intentando que el PSG se avenga a negociar un traspaso.

El Real Madrid sabe que fichar a Mbappé este verano es muy difícil, pero también que hay una posibilidad, sobre todo teniendo de su lado la voluntad del jugador. Estas mismas fuentes cercanas al propio Mbappé, pero también al PSG, aseguran a AS que el club parisino está decidido a intentar mantenerle porque quieren que juegue el próximo Mundial de Qatar con la camiseta del PSG. Será entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022. Ese es el verdadero objetivo del estado catarí.

La situación podría complicarse mucho para el Madrid si el PSG decide no vender a Mbappé este verano aunque el jugador plantee abiertamente que quiere irse. En el club blanco es una incógnita saber qué hará realmente la estrella cuando se vea jugando una temporada entera sin tener el contrato asegurado para los próximos cinco o seis años. Será, además, una temporada muy exigente, en la que habrá una sobrecarga brutal de partidos. Se jugarán casi 60. En cada uno de ellos, Mbappé estará corriendo el riesgo de perder unos 250 o 300 millones de euros (si ha de cobrar 50 brutos al año durante cinco o seis ejercicios). Una lesión daría al traste con todo. Es normal que, en ese caso, Mbappé se planté renovar o que exista al menos ese riesgo de que lo haga.

Para el Madrid es una incógnita qué hará Mbappé si el PSG no negocia, que renueve es una posibilidad factible

De otra manera, si supiera el Madrid que viene libre con toda seguridad en el verano de 2022, ni siquiera activaría este plan del que AS les da cuenta que ya está en marcha para intentar traer a Mbappé tras la Eurocopa. En el Real Madrid, además, existe la creencia de que el PSG sólo se planteará venderlo ahora si siente las apreturas del Fair Play Financiero. En este sentido, el contexto creado por la Superliga juega en contra de la entidad, pues Ceferín ha dicho recientemente que la UEFA se plantea “liberar la inversión para salir de la crisis derivada de la pandemia”.

Además, se pretende cambiar las normas del FFP, no sólo abriendo el grifo a la inversión, sino cambiando el modelo y creando un impuesto de ricos según el cual sean los clubes que más gastan los que estén obligados a pagar más y que esa cifra se reparta entre el fútbol modesto. Este nuevo modelo beneficiará a los clubes Estado. De cualquier manera, el cambio es tan brusco que no se prevé que se haga a corto plazo. Preguntada por AS, la UEFA se limita a decir que “esa reforma está en una etapa inicial” y que “no hay más comentarios que hacer”.

Fuentes de la UEFA indican también a AS que para evaluar el Fair Play Financiero de los clubes en la temporada 2020-21 se tuvo en cuenta el periodo de 2018 y 2019. Y que para evaluar la siguiente campaña, la 2021-22, se tendrá en cuenta 2018, 2019 y el promedio de 2020 y 2021 (los años de pandemia). El PSG gastó en el verano de 2018 alrededor de 260 millones en fichajes, pues ahí contabilizó el traspaso de Mbappé desde el Mónaco, que llegó un verano antes cedido con esa opción obligatoria de compra, precisamente, porque el FFP les impedía hacer formalmente la operación en 2017. En 2019 gastó 80 millones y en 2020, 50 millones… A eso hay que unir la abultada masa salarial y la caída de ingresos. Pero en principio parece que pesará mucho más una postura cedida de Mbappé a dejar el PSG que este mar de cifras.

LO QUE DIJO MBAPPÉ En France Football: “Sé que un proyecto conmigo o sin mí es diferente para el PSG. Pero ellos entienden mis peticiones porque saben que no voy a hacer un movimiento a modo de traición. Ser un gran jugador es también hacer las cosas de forma limpia tanto dentro como fuera del campo. Tengo que tomar la decisión correcta, lo cual es difícil y darme todas las oportunidades para tomar una decisión buena para mí. Estoy ahora mismo en un sitio que me gusta y en el que me siento bien. ¿Pero es este el mejor sitio en el que estar? Todavía no sé la respuesta”.

LO QUE DIJO AL KHELAIFI En L’Equipe: “Voy a ser claro. Kylian Mbappé va a seguir a París, nunca vamos a venderle y nunca saldrá libre. Nunca doy detalles a los medios de las negociaciones. Todo lo que puedo decir es que están progresando. Espero encontrar un punto en común. Es uno de los mejores jugadores de la actualidad y un chico fantástico. Ganará el Balón de Oro en los próximos años, estoy seguro”.

