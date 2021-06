“Hoy resurjo de las cenizas”: Rafael Amaya reaparece tras salir del ‘abismo’

“Me siento muy contento, muy agradecido con Telemundo por esta segunda oportunidad, otra oportunidad y pues estar en buenos proyectos. Ahora voy a estar en ‘Malverde’, es una participación especial, corta, pero estoy muy muy agradecido. Me siento muy contento y emocionado, un poco nervioso también, todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general porque todo esto ha sucedido… se ha venido como una avalancha, estoy muy emocionado, pero como siempre agarrando el toro por los cuernos”, comentó el actor.

Durante la entrevista, Rafael Amaya habló por primera vez de lo que enfrentó en su vida personal después de alcanzar la fama y el éxito con su personaje de El Señor de los Cielos.

“La verdad no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos y no hay una escuela, un manual para ser famoso; si hubiera habido un curso para ser famoso yo lo hubiera tomado, pero no lo tomé, no supe como tomar todo eso, toda esa atención”, dijo el actor.

Rafael Amaya. (Agencia México.)

Rafa se sinceró y admitió que él fue el responsable de todo lo que vivió. “Fui yo, fui yo más bien, que yo traía arrastrando muchos problemas sin saberlo, desde muy pequeño, tampoco hay un manual para ser padre, no hay manuales para vivir una vida perfecta. Me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese hoyo, de ese abismo y, bueno, también me rodeé de gente de la que no debí haber rodeado; estoy haciendo muchos cambios en mi vida y estoy muy contento”.

El protagonista de El señor de los cielos aseguró que se está reencontrando con facetas de su vida que tenía olvidadas. “Estoy muy agradecido con Dios, todo esto no es casualidad, el tiempo de Dios es perfecto y el del hombre es imperfecto y eso lo tengo clarísimo: antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de mal estaba mi situación (…) acabo de recuperar mi cuenta de Twitter, acabo de recuperar mi cuenta de Facebook, hasta mi INE, estoy recuperando mi vida también y a mis amigos”.

Ante el cuestionamiento sobre si en algún momento no pudo separarse de su personaje, el artista de 44 años comentó: “No fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio. Se entrena para dejar el personaje en el clóset, donde sea, quitarse los zapatos, cuando te bañas y ya está, pero sí me deje llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el dejarme ver…”.

Rafa también explicó lo que para él, después de todo lo que ha vivido, significa la palabra éxito: “Depende cual sea el concepto del éxito. Ahorita es cuando tengo éxito de verdad, porque tengo salud, tengo a mi familia, tengo compromisos en el trabajo”.

“Era simplemente no importarme, no tener compromiso con la vida, en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con nada; no me importaban muchas cosas, como digo, no hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”.

Rafa Amaya vuelve a la TV con Malverde. (Facebook/Rafael Amaya.)

Pese a todo lo que tuvo que afrontar tras personificar a Aurelio Casillas, el mexicano se dijo agradecido por haber tenido esa oportunidad. “Este personaje me dio mucha exposición y muchas bendiciones también (…) hoy por hoy me hace más fuerte, hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas”.