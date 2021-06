FRUSTRACION AL VIAJAR.  ¿QUÉ ES O CON QUÉ SE COME LA TUA o TARIFA DE USO DE AEROPUERTO?

Por: Olivia Romo

Como viajera incansable (o al menos no me canso de soñar con viajar), continuamente busco ofertas o promociones en las líneas aéreas más económicas de México (llámese Volaris o VivaAerobus) y algunas veces, no lo niego, he conseguido tarifas realmente económicas que he aprovechado para hacer viajes, tanto para vacacionar como de negocios.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte (tal vez el último año o dos años) me he sentido realmente estafada. ¿Por qué motivo?, porque aparentemente veo que hay precios realmente SUPER ECONOMICOS para viajar, pero al momento de empezar a cotizar en la página web de la aerolínea, inmediatamente me doy cuenta de que todo es un engaño.

Ya de inicio, observo que la tarifa tan económica que aparece en la promoción, seria UNICAMENTE si viajara ¡SIN EQUIPAJE!, cosa bastante improbable, por no decir imposible. Aun cuando sea un viaje corto, al menos necesitaré un cambio de ropa, artículos de aseo personal y ropa de dormir, es decir, al menos requiero llevar una maleta pequeña, por lo que definitivamente NO PUEDO COMPRAR LA TARIFA MAS ECONOMICA.

Entonces, sin llorar, elijo la segunda tarifa más económica, la cual generalmente es mínimo del doble o triple de la más barata. Continúo eligiendo los horarios para viajar, pero ¡Oh Sorpresa¡, el precio de promoción solo aplica para un horario, a lo cual igualmente me resigno.

A continuación, me ofrecen múltiples opciones como agregar equipaje, seguro de viajero, flexibilidad para cambio de fechas, llevar mascotas y mil cosas más, obviamente todas y cada una de ellas con un COSTO EXTRA.

Decido seguir sin los extras para obtener el mejor precio, y ya al momento de agregar mis datos personales, me informan que el precio final no es el final ¡FINAL¡, sino que falta agregar el famoso TUA (o TARIFA DE USO DE AEROPUERTO), el cual, afortunada yo, puedo pagar en ese momento o en el momento antes de abordar el avión.

Dicha tarifa aumenta generalmente AL DOBLE O A VECES INCLUSO MAS, el precio del boleto. La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es un cargo que hacen los distintos aeropuertos a todos los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del edificio terminal.

En ese momento y después de alrededor de 20-30 minutos dedicada a elegir las mejores fechas, el horario más económico, decidir sobre todos los EXTRAS y proporcionar mis datos personales, decido que el SUPER PRECIO que me ofrecieron en un inicio no tiene NADA QUE VER con el precio final, y desisto, frustrada y cansada, para buscar otro día, la mejor opción para volar.

Yo me pregunto, ¿por qué las autoridades correspondientes permiten toda esa publicidad engañosa?. Creo, y seguramente la mayoría de las personas estarán de acuerdo conmigo, que las tarifas que ofrecen las aerolíneas deberían INCLUIR OBLIGATORIAMENTE el TUA ò TARIFA DE USO DE AREOPUERTO, (ya que NO ES OPCIONAL) así como incluir, AL MENOS, una maleta de mano de 10 kg.

Sin embargo, no desistiré, seguiré buscando oportunidades y seguiré viajando, porque como dijo Mark Twain: «Se tiene que viajar para aprender».

