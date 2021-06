Se reúne Cruz Pérez Cuéllar con CODER

El virtual ganador de la elección por la presidencia municipal de Juárez abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua (MORENA, PANAL PT), Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo una reunión con el Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez, A.C. (CODER) misma en la que escuchó los planteamientos y propuestas que realizaron este grupo de empresarios preocupados por el desarrollo de la región norte del estado de Chihuahua.

Durante la reunión, el Consejo de CODER Juárez explicó a los presentes la estructura del Modelo Glocal del cual se derivan los 10 puntos con proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región, destacando que no se busca el desarrollo de un sector demográfico o geográfico de la ciudad si no de un desarrollo integral del municipio y de sus habitantes.

Ante lo cual Cruz Pérez Cuéllar señaló que es importante este tipo de visiones ya que no solo buscan el desarrollo empresarial, si no que visualizan más a profundidad la situación de la ciudad e integran otros temas importantes como la cultura, el deporte, la educación y la salud.

Asimismo destacó el hecho que en esta iniciativa estén unidos el sector público, el privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, ya que esto garantiza una visión plural para alcanzar los objetivos que se han trazado.

Al finalizar la reunión, el candidato virtual ganador de la contienda se comprometió con CODER para dar seguimiento a los planteamientos y firmo los estatutos propuestos para reafirmar su compromiso con las soluciones a los problemas regionales presentados en la Agenda.

