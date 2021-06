SEmana con intenso calor en la ciudad capital

Temperatura llegará esta semana a los 39 grados Celsius en la ciudad

Temperaturas de hasta 39 grados Celsius, pero con nublados que pudieran mitigar la intensidad del calor, es lo que se espera para esta semana en la ciudad, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.

Para este lunes se esperan nublados escasos, con temperatura máxima de 37 grados y mínima de 20; el martes también habrá cielo medio nublado, con temperatura máxima de 37° C y mínima de 21° C; el miércoles habrá cielo despejado, llegando a 37 grados la máxima y a los 22 la mínima; en tanto los días jueves y viernes serán los más calurosos y, con posible nubosidad, el termómetro rondará de manera respectiva los 39 grados Celsius y los 22° C para ambos días.

Por este motivo es importante que los chihuahuenses acaten las recomendaciones que constantemente se emiten en los diferentes medios de comunicación, a fin de prevenir deshidrataciones u otras enfermedades propias de la temporada, así lo informó la encargada del despacho de la dependencia municipal, Bianca Luz Nevárez Moreno.

Evita incidentes por calor, sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos y utiliza ropa ligera

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

