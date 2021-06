¡Ya basta!, dicen las Salas; por Luis Miguel, la serie

NANCY MÉNDEZ C

Excélsior

Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel, reprobó la forma en que fue representada en la finalizada segunda temporada de la serie del intérprete, sobre todo en cuanto a sus relaciones personales y amorosas.

Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel, reprobó la forma en que fue representada en la finalizada segunda temporada de la serie del intérprete, sobre todo en cuanto a sus relaciones personales y amorosas. Así lo expuso en un comunicado, que compartió en su Instagram.

Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal, así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de ésta.