¿A qué se debe la tensa relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La Crónica de hoy

Por Jennifer Garlem

No es nuevo que ambos actores se han expresado negativamente uno del otro ante los medios.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron en 1989 dentro del mismo círculo laboral en Televisa, y permanecieron juntos hasta que tres años después, el embarazo de la actriz los hizo formalizar su relación.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de José Eduardo, Eugenio reveló que la primera cita con Victoria fue complicada.

El pleito inició cuando Victoria lo acusó de haber organizado una boda falsa, en su tiempo, ante esto Derbez declaró en su momento que la actriz siempre supo que era una “boda de broma”, este fue el motivo por el que los actores se evitan y se expresan negativamente uno del otro.

En aquel entonces no se supo nada, pero cinco años después, la pareja comenzó a tener dificultades por lo que decidieron separarse. En su lucha por obtener la custodia del niño, según Eugenio, Victoria usó el argumento de la boda falsa para obtener la potestad. Se decía que Eugenio no cumplía con sus obligaciones económicas como padre y ganó fama de padre ausente, hecho que llevó a Victoria a no dejarlo convivir con el niño.

Eugenio ha revelado durante una entrevista con People en español, contó que no ha dejado de hacer comentarios sobre su ex esposa porque en su momento “le causó un gran dolor” no haber podido estar cerca de su hijo, tanto que una vez “lo tuvo que secuestrar”:

“Ale también me dice ‘ya por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que la menciono, pero también hay un dolor muy profundo en esa broma. No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio, no los dejan ver a sus hijos… (digo): ‘Dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño'”.

Comentarios