El Pentágono confirma que video de unos ovnis de Jeremy Corbell es auténtico

“Puedo confirmar que las fotos y los videos fueron tomados por personal de la Marina”, dijo a Futurism la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough.

En las imágenes, que fueron compartidas en las redes sociales, se ve que los ovnis pasaron cerca de unos buques de guerra que estaban frente a la costa de California en julio de 2019.

El video fue filtrado por el documentalista Jeremy Corbell en días pasados. El breve clip, aparentemente grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, parece mostrar objetos de forma triangular o piramidal.

“La Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó ovnis en forma de ‘pirámide’ y vehículos transmedios avanzados ‘esféricos’; aquí está este metraje.

Corbell dijo a Mystery Wire que “esto no es algo militar extranjero, ya que éstos se comportaban de manera que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica. Como pirámides, ¡son pirámides voladoras!”.

Respuesta del Pentágono

La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough, dijo que “el UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido este tipo de “incidentes” en sus exámenes en curso”.

