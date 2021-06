Campaña de Marco Bonilla en redes oxigena la comunicación política: experta

Nadia Brizuela, consultora en comunicación política, realizó un análisis en una entrevista radiofónica de los videos publicados en redes sociales de Marco Bonilla, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Nos Une Chihuahua.

“Estuve viendo los spots publicitarios y lo que veo en el spot de Marco Bonilla, es que todo el tiempo habla de valores, de trabajo, muestra muchas manos de gente trabajando. Me parece que son spots que conectan con el día a día de la gente y de los valores de la gente. En los spots se menciona mucho el valor que le da al trabajo y esfuerzo. Hay uno en particular que tiene como mensaje: por donde lo veas siempre con la gente, siempre bajar el mensaje a la gente”, mencionó Nadia Brizuela

Aunado a eso, Nadia Brizuela comenta que son muy buenos spots, bien marcados, bien simbolizados con las manos de mucha gente trabajadora. Siempre hablando de valores, y que fue igual en el video del cierre de campaña, en donde hablaron de luchar por la libertad, por los derechos del pueblo, y llama mucho la atención que fuera la tierra, por los recursos, una revalorización de la tierra, de los recursos naturales de Chihuahua.

“Rescato de Marco Bonilla es que es una persona joven, de 37 años. Me parece que hay que dar paso a las nuevas generaciones, tuvo experiencia de 4 meses como presidente municipal, y bueno, me parece que hay que renovar la política, caras jóvenes, o nuevas caras, que no necesariamente estén jóvenes; nuevas caras, gente con otras ideas, me parece que hay que dar paso a la renovación.”, finalizó la consultora Nadia Brizuela.

Nadia Brizuela comenta que puede llevar a la confusión por el nombre parecido de ambos candidatos cuando vayan a las boletas por lo cual, exhortó a identificar bien los colores que diferencian a los partidos, el uno del otro. Marco Bonilla va por el PAN y Marco Quezada va por Morena.

Nadia Brizuela es autora del libro “Universo Compol” que reúne las experiencias de un grupo de internacional de consultores políticos latinoamericanos.

