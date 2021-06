¿Kalimba frenaría la serie de OV7? Pone una condición para aprobarla

UNOTV

Mientras algunos integrantes de OV7 ya adelantaron que la serie sobre el grupo pop incluirá el pleito que tuvieron con Ari Borovoy y que en este verano, podrían iniciar las audiciones para elegir al elenco, Kalimba confesó que él no había sido notificado sobre los planes de llevar a la pantalla la historia de la agrupación de la que también formó parte

Aunque ya se supo que Óscar Schwebel trabajó con un equipo de escritores para desarrollar el argumento de la serie de OV7, Kalimba señaló que él no tenía idea de la producción y sólo con una condición podría aprobarla.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los 0V7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los 0V7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien”