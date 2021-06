Itatí Cantoral confiesa que también le fue infiel a Eduardo Santamarina

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada. Ya no sé (quien fue infiel primero), ya estábamos mal, ya no había nada de nada”, confesó.

Según Itatí, lo que los separó fue la carrera artística de ambos. “Yo tenía otra visión de mi carrera y él no; eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el ínter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo”, confesó la actriz.

Eduardo e Itatí cuando aún estaban casados, durante una función de la obra Aventurera. (Agencia México.)

La actriz de musicales como Cabaret reconoció que en realidad nunca estuvo enamorada del actor Gabriel Porras. “Yo presiono a Eduardo para el divorcio; lo firmamos y terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise. Lo agarré como salvavidas. Jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de la princesa de la casa. Yo pensé que a mí me iban a aguantar todo y la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida”.