Estoy lista para ser la primera y la mejor gobernadora que haya tenido Chihuahua; Maru en Parral

En el marco de su gira de cierres de campaña por la zona sur del estado, la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, encabezó un automitin frente a miles de parralenses, quienes de manera efusiva la recibieron y escucharon su mensaje.

Durante su intervención, Campos Galván destacó los hechos históricos que han ocurrido en este municipio, los cuales dijo, han demarcado la historia de México, así como forjado el espíritu guerrero y perseverante de los chihuahuenses, mismo que deberá demostrarse el próximo 6 de junio saliendo a votar, poniendo a Chihuahua una vez más como referente a nivel nacional.

“No por nada somos los barbaros del norte, ni los vencedores del desierto, somos guerreros, somos valientes, somos luchadores, somos nobles y en esta ocasión de dificultad para México y el mundo, no será la excepción que saldremos adelante” mencionó Maru.

Asimismo, la panista refrendó a los presentes su compromiso de llevar desarrollo a las diversas regiones de la entidad, a través de planes que dignifiquen a la sociedad y aumenten el valor agregado, posicionando al exterior los recursos y ventajas competitivas que el estado posee.

“Desde pequeña me he preparado para servir a mi gente, me he preparado con estudios, con trabajo, pero, sobre todo, me he preparado escuchando a la gente. Estoy lista, muy lista para ser la primera y la mejor gobernadora que haya tenido Chihuahua” reiteró la candidata.

Posteriormente, Humberto Olivas, candidato a alcalde, expresó su deseo por trabajar conjuntamente con el gobierno estatal que Maru encabezará, reconociendo los logros y resultados que tuvo en Chihuahua Capital, los cuales dijo, posicionaron a la ciudad a nivel nacional, y deben ser replicados en el municipio de Parral.

“Yo quiero felicitarte el día de hoy por tu entereza, por esa firmeza, por ese carácter de saber defenderte, quiero felicitarte por tu experiencia, por tu dedicación y por tu trabajo” puntualizó Olivas.

Al finalizar, los parralenses y habitantes de la región, despidieron a Campos Galván entre banderas y gritos de apoyo, reflejando el espíritu de esperanza que impera entre las y los chihuahuenses de cara a las elecciones más grandes de la historia.

Acompañando a la panista, también estuvo la candidata a diputada Diana Loya, el candidato a síndico municipal, Gaudencio Atayde, así como Jesús Peña, candidato a alcalde de Matamoros, Alejandro Díaz y María Eugenia Baeza, por mencionar algunos.

Link de video: https://we.tl/t-P5njr4nEUU

